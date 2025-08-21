Под Покровском сработала корпусная система ВСУ и появился kill chain: что показала реформа

Отражение попытки прорыва российских войск под Покровском стало показательным примером работы новой корпусной системы управления в Вооруженных силах Украины. Этот опыт демонстрирует: без перехода к корпусной архитектуре армия не сможет эффективно вести войну против более многочисленного противника.

Related video

Военный аналитики Михаил Самусь в своем материале пишет, что инфильтрация нескольких сотен российских пехотинцев на Добропольском направлении выявила слабости старой схемы управления и одновременно показала эффективность корпуса Нацгвардии "Азов". Он стал не временной "пожарной командой", а структурным элементом новой модели управления, в которой командир корпуса несет ответственность за весь участок фронта — от логистики до конечного результата операции.

В отличие от прежних временных оперативно-тактических группировок, отмечает аналитик, корпусная система исключает размывание ответственности и формирует вертикаль управления по современным стандартам.

Корпусная система: ключевые аспекты

По сравнению с оперативно-тактическими группировками (ОТГ), корпуса не привязаны к конкретному региону — они способны перемещаться вдоль фронта без повторной смены структуры управления. Это упрощает организацию контрнаступлений и маневров, снижая бюрократические задержки.

Корпуса имеют штатные средства обеспечения, артиллерию и БПЛА. Это позволяет более рационально использовать личный состав, логистику и ответственность — бригаде не нужно обращаться за каждой мелочью к высшему командованию.

Бойцы полка "Азов" (иллюстративное фото) Фото: Azov.org.ua

Kill chain как ключ к победе

Самусь считает, что современные боевые действия определяются скоростью управленческого цикла "обнаружение цели – решение – поражение". Корпус позволяет замкнуть этот kill chain: интегрировать разведку, артиллерию, дроны, инженерные и логистические подразделения.

Такое построение исключает задержки, поскольку решения принимаются на месте, а огневое поражение наносится практически мгновенно. Это критически важно в условиях массированного применения дронов и высокоточного оружия.

"Поэтому создание корпусов позволит Украине, имеющей фронт протяженностью более 1200 км, навести порядок в системе управления и четко распределить зоны ответственности в соответствии с высокими стандартами", — пишет аналитик.

Главком ВСУ Александр Сырский проводит совещание с военными Фото: Telegram

Логистика в корпусной системе

Высокая интенсивность боевых действий делает логистику одним из определяющих факторов. На уровне бригады, считает аналитик, невозможно обеспечить полное снабжение, ремонт техники и медицинскую поддержку. Корпусная структура снимает эту нагрузку с бригад, предоставляя им возможность сосредоточиться на боевых задачах.

Кроме того, современные цифровые решения, такие как платформа DOT-Chain Defence, позволяют интегрировать снабжение в единый процесс, минимизируя бюрократию и обеспечивая оперативное пополнение ресурсов.

Международный опыт

По словам автора материала, американская доктрина (FM 3-94) определяет корпус как базовую единицу для операций на фронте шириной до 100 км и глубиной до 200 км. Немецкий опыт показывает, что именно уровень корпуса дает возможность совместить планирование и обеспечение.

Еще один опыт — Войско Польское. В Польше корпусная система была интегрирована в НАТО через Международный корпус Северо-Востока в Щецине. Фактически это многонациональная структура, куда входят офицеры из стран НАТО.

Важно

В ВСУ внедряют корпусную систему: что это значит и как повлияет на эффективность, — ISW

Для Украины этот опыт особенно актуален: корпусная система открывает путь к интеграции в стандарты НАТО и обеспечивает асимметрическое преимущество над Россией за счет скорости принятия решений и технологической интеграции.

В заключение Самусь подчеркнул, что Украина не может рассчитывать на количественный паритет с Россией. Победа возможна только за счет асимметрии — интеллектуального превосходства, технологического преимущества и совершенства управления.

Корпусная система делает это возможным: она объединяет все компоненты войск, формирует четкую ответственность, обеспечивает устойчивую логистику и позволяет ускорить kill chain. Без нее армия останется в плену временных структур и хаотического управления. В то же время с ней она получает шанс не только удерживать фронт, но и навязать противнику свою инициативу.

Ранее Фокус разбирался в вопросе внедрения корпусной системы управления в Вооруженных силах Украины. Мы узнали, что об инновации думают военные, и как это изменит ситуацию на фронте.