"Спасибо Маргарите": ВСУ ударили по расположению дронаров РФ на Курщине, — росСМИ (фото)

Координаты операторов дронов Вооруженных сил Российской Федерации отследили благодаря видео, которое обнародовала российский волонтер Маргарита Кривцова. Россиянка опубликовала видео передачи помощи военным и таким образом разоблачила локацию.

Related video

Утром 20 августа ВСУ, вероятно, нанесли удар по дислокации российских дронаров в лагере "Солнышко" в урочище Большой Туровец Обоянского района Курской области, рассказало росСМИ ASTRA. Z-блогеры пожаловались на действия украинцев и обвинили в инциденте "волонтера", которая хвасталась партией БпЛА, говорится в заметке.

Как выяснилось, волну поднял милблогер из российского Z-канала "Zov Шкипера". В сообщении, которое появилось 20 августа, отмечается, что атака произошла около 5 часов утра.

"Сами себя слили. Украинцы накрыли базу батальона БПЛА "БАРС Курск" прямо на территории лагеря "Солнышко" в Обоянском районе. И спасибо за это можно сказать не шпионам, а нашим же "волонтерам" из "Полк-Марго". Конкретно — Маргариту Кривцову, которая ради лайков выложила видео с координатами", — говорится в сообщении.

Позиция операторов БпЛА ВС РФ на Курщине

Отмечается, что в итоге погибли "БПЛАшники", сгорела их техника, "а враг доволен.

"Родным погибших теперь пусть объяснят, что "хотели как лучше". Порой страшнее не диверсанты, а собственные идиоты, — пишет Zov Шкипера.

Сообщение "Полк-Марго" в соцсети

Координаты дронаров могли отследить благодаря видео, которое накануне обнародовала российский волонтер Маргарита Кривцова, публиковавшая видео передачи помощи военным в этой локации, пояснило ASTRA. Впрочем, Кривцова якобы заявила, что это "дезинформация" и все дронари живы.

Российский волонтер Маргарита Кривцова

Отметим, что информация нуждается в подтверждении, поскольку украинские военные и командование пока не публиковали заявлений или видео с кадрами попадания. При этом украинский журналист Денис Казанский прокомментировал инцидент и написал, что "благодарит Маргариту" за наведение БпЛА Сил обороны.

Напомним, что 22 июля на Северо-Слобожанском направлении бойцы Сил специальных операций разнесли позицию российских дронаров, а также уничтожили пехотинцев и несколько укрытий врага.

Также сообщалось, что ВСУ устроили настоящую "охоту" на российских операторов БпЛА. В течение месяца было уничтожено 90 их точек только на Запорожском направлении.