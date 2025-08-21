"Дякуємо Маргариті": ЗСУ вдарили по розташуванню дронарів РФ на Курщині, — росЗМІ (фото)

Координати операторів дронів Збройних сил Російської Федерації відстежили завдяки відео, яке оприлюднила російська волонтерка Маргарита Кривцова. Росіянка опублікувала відео передачі допомоги військовим і таким чином викрила локацію.

Вранці 20 серпня ЗСУ, ймовірно, завдали удару по дислокації російських дронарів у таборі "Сонечко" в урочищі Великий Турівець Обоянського району на Курщині, розповіло росЗМІ ASTRA. Z-блогери поскаржились на дії українців і звинуватили в інциденті "волонтерку", яка вихвалялась партією БпЛА, ідеться у дописі.

Як з'ясувалось, хвилю підняв мілблогер з російського Z-каналу "Zov Шкіпера". У повідомленні, яке з'явилось 20 серпня, зазначається, що атака сталася близько 5 години ранку.

"Самі себе злили. Українці накрили базу батальйону БПЛА "БАРС Курськ" просто на території табору "Сонечко" в Обоянському районі. І дякую за це можна сказати не шпигунам, а нашим же "волонтерам" із "Полк-Марго". Конкретно – Маргариті Кривцовій, яка заради лайків виклала відео з координатами", — йдеться в повідомленні.

Позиція операторів БпЛА ЗС РФ на Курщині

Зазначається, що у підсумку загинули "БПЛАшники", згоріла їхня техніка, "а ворог задоволений.

"Рідним загиблих тепер нехай пояснять, що "хотіли якнайкраще". Деколи страшніше не диверсанти, а власні ідіоти, — пише Zov Шкіпера.

Допис "Полк-Марго" в соцмережі

Координати дронарів могли відстежити завдяки відео, яке напередодні оприлюднила російська волонтерка Маргарита Кривцова, яка публікувала відео передачі допомоги військовим у цій локації, пояснило ASTRA. Втім, Кривцова нібито заявила, що це "дезінформація" і всі дронарі живі.

Російська волонтерка Маргарита Кривцова

Наголосимо, що інформація потребує підтвердження, оскільки українські військові та командування поки не публікували заяв або відео з кадрами влучання. При цьому український журналіст Денис Казанський прокоментував інцидент і написав, що "дякує Маргариті" за наведення БпЛА Сил оборони.

Нагадаємо, що 22 липня на Північно-Слобожанському напрямку бійці Сил спеціальних операцій рознесли позицію російських дронарів, а також знищили піхотинців та кілька укриттів ворога.

Також повідомлялося, що ЗСУ влаштували справжнє "полювання" на російських операторів БпЛА. Впродовж місяця було знищено 90 їхніх точок лише на Запорізькому напрямку.