Уши Путина в Европе: РФ развернула массивную станцию прослушивания вплотную к НАТО

Россия два последних года строит массивную станцию прослушивания в 25 километрах от границы НАТО в Калининградской области. Об этом говорится в расследовании платформы "Точный".

Расследователи опубликовали спутниковые фото тайного объекта РФ, проанализировали новые возможности россиян и решили назвать материал "Уши Путина в Европе: Обнаружение скрытой антенной решетки Калининграда". По данным платформы, вблизи Черняховска в Калининграде рядом с российской военно-морской базой идет строительство круглой антенной конструкции, которая будет "слышать" все, что будет происходить в Европе.

Работы на объекте начались в марте 2023 года. С тех пор проводились земляные работы, вырубались леса и возводились ограждения. В прошлом году были построены дороги и завершены некоторые участки под строительство сооружений.

Спутниковые снимки места с высоким разрешением MAXAR, доступ к которым получен через базу данных ArcGIS, 17 сентября 2024 года.

Сейчас территория окружена стеной. На внешней территории есть раскопки для антенных мачт. Также можно увидеть по меньшей мере шесть колец. Круговая симметрия указывает на то, что антенна с диапазоном частот от нескольких МГц до 28 МГц будет располагаться по кругу, пояснили расследователи.

Снимки SAR места с Sentinel-1 через базу данных Copernicus

На секретном объекте РФ под Калининградом установлены решетки радиоэлектронной борьбы с чрезвычайно низкими частотами (CDAA). Они могут перехватывать и локализовать радиосигналы на расстоянии в тысячи километров, выявлять передачи подводных лодок с помощью каналов связи очень низкой частоты (VLF) и поддерживать радиоэлектронную борьбу, картографируя коммуникационные сети противника.

Система работает, сравнивая фазовые и временные разницы принятых сигналов на элементах антенны, вычисляя их направление с необычайной точностью. Спутниковые снимки свидетельствуют о том, что установка имеет диаметр примерно от нескольких сотен до 1600 метров. Это ставит ее значительно выше диапазона размеров известных CDAA, даже тех, что недавно были построены на Кубе.

Ход строительства объекта с марта 2023 года по июль 2025 года

Строительная площадка сейчас находится на начальной стадии, и из-за ограниченности доступных данных трудно сделать окончательный вывод о характере объекта, пояснили на платформе расследователей. Однако несколько особенностей свидетельствуют о возможности крупномасштабной CDAA.

Такая установка позволит России контролировать электронную связь НАТО по всей Восточной Европе и Балтийском регионе. Возможности очень низкой (VLF) или низкой (LF) частоты облегчат связь с подводными лодками, действующими в Балтийском море или Северной Атлантике. Кроме того, такая установка будет поддерживать пассивный сбор разведывательных данных, что согласуется с более широкой доктриной радиоэлектронной войны России, которая является ключевым компонентом ее современной стратегии гибридной войны.

"Хотя этот новый объект в Калининграде все еще находится на стадии строительства, он, вероятно, является ключевым узлом архитектуры стратегической радиоэлектронной разведки и связи России. Он представляет собой мостик между технологиями Холодной войны и современной военной доктриной, которая ценит возможность отрицания, наблюдения и информационное доминирование", — пишут аналитики платформы "Точный".

Этот объект радиочастотной разведки будет работать всего в 25 км от границы НАТО.

Расположение объекта в Калининградской области

После завершения строительства объект CDAA в Калининграде позволит России контролировать электронные коммуникации НАТО, особенно в критически важных районах Восточной Европы и Балтии. Он также может способствовать связи с подводными лодками, находящимися в Балтийском море или Северной Атлантике.

Такая система поддерживала бы пассивный сбор разведывательных данных Россией. Другими словами, сбор информации о коммуникациях, передвижениях или технологиях противника — что полностью соответствовало бы российской доктрине радиоэлектронной борьбы.

Напомним, что ранее сообщалось, что Россия глушит спутниковую навигационную систему стран НАТО. Исследователи установили, откуда идет сигнал.

Также Фокус писал, что россияне разместили в районе порта Геленджик, расположенного в Новороссийске, комплексы глушения GPS.

В то же время во Франции неожиданно начались учения с глушением спутниковой связи. Это происходило на фоне сбоев морской и воздушной навигации в Балтийском регионе, за которыми, вероятно, стоит РФ.