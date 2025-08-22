Вуха Путіна в Європі: РФ розгорнула масивну станцію прослуховування впритул до НАТО

Після завершення будівництва об'єкт CDAA у Калінінграді дозволить Росії контролювати електронні комунікації НАТО, особливо в критично важливих районах Східної Європи та Балтії.

Росія два останні роки будує масивну станцію прослуховування за 25 кілометрів від кордону НАТО в Калінінградській області. Про це йдеться у розслідуванні платформи "Точний".

Розслідувачі опублікували супутникові фото таємного об'єкта РФ, проаналізували нові можливості росіян і вирішили назвати матеріал "Вуха Путіна в Європі: Виявлення прихованої антенної решітки Калінінграда". За даними платформи, поблизу Черняховська в Калінінграді поруч з російською військово-морською базою йде будівництво круглої антенної конструкції, яка "чутиме" все, що відбуватиметься у Європі.

Роботи на об'єкті розпочалися у березні 2023 року. Відтоді проводилися земляні роботи, вирубувалися ліси та зводилися огорожі. Минулого року були побудовані дороги та завершені деякі ділянки під будівництво споруд.

Супутникові знімки місця з високою роздільною здатністю MAXAR, доступ до яких отримано через базу даних ArcGIS, 17 вересня 2024 року.

Зараз територія оточена стіною. На зовнішній території є розкопки для антенних щогл. Також можна побачити щонайменше шість кілець. Кругова симетрія вказує на те, що антена з діапазоном частот від кількох МГц до 28 МГц буде розташовуватися по колу, пояснили розслідувачі.

Знімки SAR місця з Sentinel-1 через базу даних Copernicus

Загрози від РФ — деталі

На секретному об'єкті РФ під Калінінградом встановлені решітки радіоелектронної боротьби з надзвичайно низькими частотами (CDAA). Вони можуть перехоплювати та локалізувати радіосигнали на відстані в тисячі кілометрів, виявляти передачі підводних човнів за допомогою каналів зв'язку дуже низької частоти (VLF) та підтримувати радіоелектронну боротьбу, картографуючи комунікаційні мережі противника.

Система працює, порівнюючи фазові та часові різниці прийнятих сигналів на елементах антени, обчислюючи їхній напрямок з надзвичайною точністю. Супутникові знімки свідчать про те, що установка має діаметр приблизно від кількох сотень до 1600 метрів. Це ставить її значно вище діапазону розмірів відомих CDAA, навіть тих, що нещодавно були побудовані на Кубі.

Хід будівництва об'єкта з березня 2023 року по липень 2025 року

Будівельний майданчик зараз знаходиться на початковій стадії, і через обмеженість доступних даних важко зробити остаточний висновок про характер об'єкта, пояснили на платформі розслідувачів. Однак кілька особливостей свідчать про можливість великомасштабної CDAA.

Така установка дозволить Росії контролювати електронний зв'язок НАТО по всій Східній Європі та Балтійському регіоні. Можливості дуже низької (VLF) або низької (LF) частоти полегшать зв'язок із підводними човнами, що діють у Балтійському морі або Північній Атлантиці. Крім того, така установка підтримуватиме пасивний збір розвідувальних даних, що узгоджується з ширшою доктриною радіоелектронної війни Росії, яка є ключовим компонентом її сучасної стратегії гібридної війни.

"Хоча цей новий об'єкт у Калінінграді все ще перебуває на стадії будівництва, він, ймовірно, є ключовим вузлом архітектури стратегічної радіоелектронної розвідки та зв'язку Росії. Він являє собою місток між технологіями Холодної війни та сучасною військовою доктриною, яка цінує можливість заперечення, спостереження та інформаційне домінування", — пишуть аналітики платформи "Точний".

Цей об'єкт радіочастотної розвідки працюватиме лише за 25 км від кордону НАТО.

Розташування об'єкта в Калінінградській області

Після завершення будівництва об'єкт CDAA у Калінінграді дозволить Росії контролювати електронні комунікації НАТО, особливо в критично важливих районах Східної Європи та Балтії. Він також може сприяти зв'язку з підводними човнами, що перебувають у Балтійському морі або Північній Атлантиці.

Така система підтримувала б пасивний збір розвідувальних даних Росією. Іншими словами, збір інформації про комунікації, пересування чи технології противника — що повністю відповідало б російській доктрині радіоелектронної боротьби.

