Дальнобойные "Шахеды" РФ: где производятся, как запускаются и сбиваются, — CNN (инфографика)

Россия не прекращает масштабные ночные удары беспилотников по украинским городам и инфраструктуре. По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), Москва сумела резко нарастить производство ударных дронов Shahed и снизить их себестоимость в несколько раз.

В 2022 году Российская Федерация закупала "Шахеды" в Иране по цене около 200 тысяч долларов за единицу, а в 2025 году благодаря запуску завода в Татарстане стоимость дронов снизилась до 70 тысяч, или даже до 50 долларов. Это позволяет Вооруженным силам РФ запускать сотни беспилотников за ночь, создавая колоссальную нагрузку на украинскую ПВО, сообщает телеканал CNN со ссылкой на западных аналитиков.

Частота массированных атак также изменилась: если ранее они происходили раз в месяц, то теперь приблизительно каждые восемь дней. Специалист из CSIS Ясир Аталан утверждает, что точность "Шахедов" выросла с менее чем 10% в 2024 году до почти 20% весной 2025-го. Хотя отдельные дроны нередко не достигают цели, общий эффект их применения заключается в моральном давлении на население и изматывании украинской системы ПВО.

Динамика российских атак беспилотниками Фото: CSIS

Украина, в свою очередь, отвечает атаками дронов дальнего действия по российской инфраструктуре и активно использует FPV-беспилотники на линии фронта. Таким образом обе враждующих стороны активно внедряют инновации в сфере беспилотных систем — как только появляется новые технологии для атак БПЛА, средства противодействия появляются в течение нескольких недель.

"В настоящее время и Украина, и Россия работают над созданием БПЛА на базе искусственного интеллекта, которые могут самостоятельно принимать решения на поле боя, а также над созданием дронов-перехватчиков, которые могут быть развернуты в качестве более дешевого метода противодействия воздушным атакам, чем запуск ракет", — отметили западные эксперты.

Атаки "Шахедов" — какие БпЛА запускает РФ

Россия использует различные беспилотные летательные аппараты FPV на передовой с дальностью полета в среднем до 15 км. Эти беспилотники могут нести небольшую взрывчатку, в том числе боеприпасы, способные уничтожить бронетехнику или укрытия. Но более крупные беспилотники Shahed чаще всего используются для атак на населенные пункты и инфраструктуру за пределами поля боя.

Shahed-131 / "Герань-1"

Дальность: до 900 км

Грузоподъемность: 10–15 кг

Инфографика FPV-дронов и ударных БПЛА Shahed-131 Фото: скриншот/CNN

Беспилотники Shahed-136 иранской разработки были адаптированы Россией, которая в настоящее время на их основе производит БПЛА "Герань-2" на своем секретном заводе по производству дронов в Елабуге (особая экономическая зона Алабуга).

Согласно данным украинской разведывательной службы, к концу 2025 года Россия планирует увеличить производственную мощность до 200 дронов Shahed в день.

Инфографика ударных БПЛА Shahed-136 Фото: скриншот/CNN

Россия также начала производство более новой версии "Шахедов" с реактивным двигателем. Этот дрон может летать намного быстрее, чем "Герань-2", что затрудняет его перехват. Однако тепло, излучаемое реактивным двигателем, делает аппарат уязвимым для поражения передовыми системами противовоздушной обороны.

Инфографика ударных БПЛА Shahed-238 Фото: скриншот/CNN

Запуск этих систем происходит следующим образом. Небольшой ракетный ускоритель помогает с начальным толчком и отсоединяется после взлета. Затем поршневой двигатель перенимает управление на остальную часть полета. Траектория полета дрона обычно заранее запрограммирована для атаки заранее определенной цели. Как только он достигает свою цель, он пикирует и наносит удар.

Схема принципа запуска беспилотников семейства "Шахед" Фото: скриншот/CNN

Как Украина защищается от атак БПЛА

ВСУ обладают широким арсеналом средств поражения вражеских дронов, объяснило CNN. Сюда можно отнести мобильные огневые группы, вооруженные ПЗРК и стрелковым вооружением, различные средства радиоэлектронной борьбы, дроны-перехватчики, а также зенитно-ракетные комплексы различной дальности. Однако последние не являются наиболее экономически эффективной мерой против дронов из-за соотношения стоимости беспилотника и зенитной ракеты (перехватчик Patriot стоит более 3 миллионов долларов).

Инфографика противодействия ударным БПЛА мобильными группами Фото: скриншот/CNN

Инфографика противодействия ударным БПЛА средствами РЭБ Фото: скриншот/CNN

Инфографика противодействия ударным БПЛА комплексами ПВО Фото: скриншот/CNN

Опыт Украины и России становится уроком для армий по всему миру. В будущем именно беспилотники могут стать ключевым элементом войны нового поколения, подытожили эксперты.

Ранее мы писали о том, как Россия ищет способы противодействия украинским дронам, поражающим важные объекты на территории РФ. В числе средств противодействия БПЛА — системы СЕРП, ПРЕС, а также лазерное оружие.