Формирует "облако обломков": в Украине создали патрон для уничтожения FPV-дронов на оптоволокне (видео)

Патрон для сбивания оптоволоконных FPV-дронов Российской Федерации, которые угрожают логистике Сил обороны Украины, поступил на тестирование в войско. Разработчики говорят, что если получат положительные отзывы, то начнется массовое применение.

В Украине создали боеприпасы, которые способны сбивать вражеские FPV-дроны. Об этом говорится в сообщении фонда "Вернись живым", который присоединился к процессу их изготовления.

Дроны на оптоволокне — испытания нового патрона

Команда специалистов разработала патрон, который может применяться с помощью AR-15 калибра 5,56, штатного автомата Калашникова калибра 5,45 или аналогов. Разработчики уже внесли около полутора десятков технических изменений с момента начала работы над боеприпасом.

Сейчас патрон поступает на тестирование в войско. Разработчики говорят, что если получит большинство положительных отзывов, можно будет говорить о массовом применении.

"Новые патроны будут полезны не только пехотинцам, но и экипажам БпЛА, эвакуационным командам и всем, кто в своей работе сталкивается с проблемой FPV на оптоволокне. Впрочем, такой метод трудно назвать полноценной борьбой против вражеских "птичек", а скорее личным средством защиты", — объясняет старший инструктор по снайпингу фонда "Вернись живым" Руслан Шпакович.

Дроны на оптоволокне — как работает новый патрон

Эксперты говорят, что стрелок, который будет охотиться на вражеский дрон должен уметь прицельно стрелять из стрелкового оружия.

Большая часть патрона изготовлена из свинца из усиленного сплава, а поражающие элементы шарика из латуни диаметром 5 мм. Это достаточно твердый материал, поскольку шарики вылетают из ствола со скоростью до 700 метров в секунду, если бы это были свинцовые шарики, они бы во время вылета деформировались. Твердый материал имеет лучшую полетную часть и летит более прогнозируемо на такой скорости.

Патрон имеет 4 шарика и магазин 30 выстрелов и возможность ведения огня одиночными выстрелами и очередями.

На расстоянии 30-70 метров стрельбы патрон формирует "облако обломков", это повышает вероятность поражения вражеского дрона.

Напомним, что в Украине создали патроны "Орешек" для сбивания дронов. Это патрон калибра 5,56 мм, который в полете распадается на 4-5 шариков и обезвреживает российские беспилотники.

Также в Украине испытывают разведывательно-ударный наземный роботизированный комплекс Droid. Он вооружен пулеметом Browning и имеет БК на 420 патронов.