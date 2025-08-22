Формує "хмару уламків": в Україні створили патрон для знищення FPV-дронів на оптоволокні (відео)

Набій для збиття оптоволоконних FPV-дронів Російської Федерації, які загрожують логістиці Сил оборони України, надійшов на тестування у військо. Розробники кажуть, що якщо отримають позитивні відгуки, то почнеться масове застосування.

В Україні створили боєприпаси, які здатні збивати ворожі FPV-дрони. Про це йдеться в повідомленні фонду "Повернися живим", який долучився до процесу їхнього виготовлення.

Дрони на оптоволокні - випробування нового набою

Команда спеціалістів розробила набій, який може застосовуватися за допомогою AR-15 калібру 5,56, штатного автомата Калашникова калібру 5,45 або аналогів. Розробники вже внесли близько півтора десятка технічних змін з моменту початку роботи над боєприпасом.

Зараз набій надходить на тестування у військо. Розробники кажуть, що якщо отримає більшість позитивних відгуків, можна буде говорити про масове застосування.

"Нові набої будуть корисними не тільки піхотинцям, але й екіпажам БпЛА, евакуаційним командам та всім, хто у своїй роботі стикається з проблемою FPV на оптоволокні. Втім, такий метод важко назвати повноцінною боротьбою проти ворожих "пташок", а радше особистим засобом захисту", — пояснює старший інструктор зі снайпінгу фонду "Повернись живим" Руслан Шпакович.

Дрони на оптоволокні — як працює новий патрон

Експерти говорять, що стрілець, який полюватиме на ворожий дрон має вміти прицільно стріляти зі стрілецької зброї.

Більша частина набою виготовлена зі свинцю з посиленого сплаву, а уражаючі елементи кульки з латуні діаметром 5 мм. Це досить твердий матеріал, оскільки кульки вилітають зі стволу зі швидкістю до 700 метрів на секунду, якби це були свинцеві кульки, вони б під час вильоту деформувалися. Твердий матеріал має кращу політну частину і летить більш прогнозовано на такій швидкості.

Набій має 4 кульки і магазин 30 пострілів та можливість ведення вогню одиничними пострілами та чергами.

На відстані 30-70 метрів стрільби набій формує "хмару уламків", це підвищує ймовірність ураження ворожого дрона.

Нагадаємо, що в Україні створили патрони "Горішок" для збиття дронів. Це патрон калібру 5,56 мм, який у польоті розпадається на 4-5 кульок та знешкоджує російські безпілотники.

Також в Україні випробовують розвідувально-ударний наземний роботизований комплекс Droid. Він озброєний кулеметом Browning і має БК на 420 набоїв.