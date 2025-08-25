Без принуждения и агрессии: ответит ли Великобритания на ядерный удар по Украине

Экс-президент Российской Федерации Дмитрий Медведев в контексте войны в Украине пригрозил Соединенным Штатам Америки "Мертвой рукой" — программой гарантированного ответа на ядерный удар. После этого Дональд Трамп направил атомные субмарины как можно ближе к РФ, одновременно предостерегая от ядерной эскалации. Не ясно, будет ли реакция Великобритании, партнера Украины, на возможный ядерный удар Москвы.

Related video

Согласно британской ядерной доктрине, Соединенное Королевство будет рассматривать возможность применения ядерного оружия только в целях самообороны — судя по всему, это не распространяется на Украину.

Фокус перевел статью бывшего военного, теперь — журналиста Ставроса Атламазоглу для портала National Interest. В статье размышляют над вопросом, отступит ли Британия от ядерной доктрины, если РФ решится ударить ядерной бомбой по Украине.

Вторжение России в Украину более трех лет назад вновь пробудило к жизни призрак ядерного конфликта. В разные моменты кровопролитного конфликта российские политики угрожали нанести ядерный удар по Украине или странам НАТО.

Ядерная угроза — что происходило на российско-украинской войне

Америка была искренне обеспокоена вероятностью применения ядерного оружия в 2022 году. Хотя ядерные угрозы со стороны Путина и других членов его ближайшего окружения — в частности, бывшего президента России и нынешнего заместителя председателя Совета безопасности России Дмитрия Медведева — Запад обычно отвергал как пустую болтовню, некоторые высокопоставленные чиновники были обеспокоены содержанием этих угроз. Бывший директор ЦРУ Билл Бернс даже сообщил, что осенью 2022 года, во время успешного контрнаступления Украины на севере, существовал "реальный риск" нанесения Россией тактического ядерного удара.

"Осенью 2022 года был момент, когда, по моему мнению, существовал реальный риск применения тактического ядерного оружия", — заявил бывший руководитель ЦРУ. Россия наверняка считала, что тактический ядерный удар по Украине не приведет к ядерной войне с Западом, которая стала бы немыслимым результатом для обеих сторон.

Президент России Владимир Путин считал, что начинает конфликт, который должен был длиться от трех дней до двух недель. Его армия не только не достигла своих целей — украинцы перешли в контратаку, освободив сотни квадратных километров территории всего за несколько дней. Именно в этот момент Кремль задумал нанести тактический ядерный удар, чтобы переломить ситуацию на поле боя.

К счастью для всего мира, этот опасный момент прошел, но угроза осталась. Этот инцидент вызвал тревогу у стран-членов НАТО, особенно у Великобритании.

Обзор британской ядерной доктрины

В июне Министерство обороны Великобритании опубликовало свой Стратегический обзор обороны на 2025 год. Этот документ дает представление о том, как ближайший и важнейший союзник США воспринимает ситуацию в области глобальной безопасности. Стратегический обзор обороны также описывает ядерную доктрину Лондона.

Согласно британской ядерной доктрине, Великобритания будет рассматривать возможность применения ядерного оружия только в целях самообороны, включая защиту союзников по НАТО. Судя по всему, это не включает Украину, которая не является членом НАТО.

"Основой подхода Великобритании остается минимальное, надежное и независимое ядерное сдерживание, предназначенное для защиты НАТО, — заявляет Министерство обороны Великобритании в своем последнем Стратегическом обзоре обороны, — Цель ядерного оружия Великобритании — сохранить мир, предотвратить принуждение и сдержать агрессию".

Ядерный арсенал Британии

Великобритания — одна из первых ядерных держав в мире, которая приобрела ядерный потенциал в 1952 году после США и Советского Союза. Сегодня Великобритания имеет примерно 225 ядерных боеголовок, 120 из которых развернуты, а 105 хранятся в резерве. Британские вооруженные силы в основном рассчитывают на четыре подводные лодки Vanguard, оснащенные баллистическими ядерными ракетами Trident II D5. В целях безопасности по крайней мере одна из британских подводных лодок с ядерным вооружением всегда находится на патрулировании, гарантируя стране возможность нанесения второго удара.

Согласно британской ядерной доктрине, только действующий премьер-министр может санкционировать применение ядерного оружия, что обеспечивает постоянный контроль правительства над этим мощнейшим оружием. Но интересно, что предыдущий премьер-министр также может выдвигать условия применения ядерного оружия при определенных обстоятельствах. Каждый раз, когда подводная лодка Королевского флота отправляется в морской рейд (Continous-At-Sea-Deterrent), капитан получает запечатанное письмо от премьер-министра с инструкциями по применению ядерного оружия в случае ядерного конфликта. Таким образом, можно представить себе сценарий — пусть и катастрофический — когда подводная лодка Королевского флота запускает баллистическую ракету с ядерной боеголовкой по инструкции бывшего премьер-министра, поскольку действующее правительство уже уничтожено ядерным ударом.

Об авторе

Ставрос Атламазоглу — опытный журналист, который пишет на темы обороны и специализируется на специальных операциях, а также ветеран греческой армии (служил в 575-м батальоне морской пехоты и штабе армии). Он получил степень бакалавра в Университете Джона Хопкинса и степень магистра в Школе перспективных международных исследований Джона Хопкинса (SAIS). Публиковался в журналах Business Insider, Sandboxx и SOFREP.