"Работящий и безотказный человек": в Константиновке в результате обстрела погиб депутат

Поздним утром ВС РФ атаковали Константиновку, под ударом оказались жилые дома. В результате атаки погибли двое гражданских людей, одним из них оказался 49-летний политик Игорь Таган.

Related video

"Уважаемой громада, сегодня в 11.30 в результате вражеского обстрела г. Константиновки погиб депутат сельского совета Таган Игорь Викторович, отзывчивый, настойчивый, работящий и безотказный человек. Он всегда заботился о потребностях своих людей и до последнего момента пытался им помогать", — сообщила 22 августа пресс-служба Ильиновской сельской объединенной территориальной громады.

Депутатский состав Ильинского сельского совета и его председатель Владимир Маринич выразили свои соболезнования родным и близким погибшего.

Как известно с сайта общины, Игорь Таган погиб в возрасте 49 лет. По состоянию на октябрь 2020 года он занимался бизнесом как ФЛП и был членом ныне запрещенной партии ОПЗЖ. Проживал тогда мужчина в селе Калиново Донецкой области.

Обстрел Константиновки 22 августа: что известно

Начальник Константиновской городской военной администрации Сергей Горбунов информировал, что ВС РФ ударили по городу, в результате чего погибли двое гражданских людей. Также были повреждены два жилых дома.

Напомним, ночью на 22 августа ВС РФ также атаковали Константиновку, по городу применяли ударные FPV-дроны и авиабомбы ФАБ-250. Получили повреждения более 20 многоэтажек, один гражданский человек получил ранения. У горожан в результате массированных ударов полностью исчез газ.

Утром в ГСЧС информировали, что в Мукачево уже вторые сутки тушат пожар на американском заводе после удара ВС РФ. Спасатели привлекли два пожарных поезда, огонь охватил площадь в 7 тысяч квадратных метров.