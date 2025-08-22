Привлекли пожарные поезда: в Мукачево после удара РФ вторые сутки горит американский завод (видео)

В Мукачево после ракетного удара РФ по заводу Flex спасатели вторые сутки ликвидируют масштабный пожар. Количество пострадавших возросло до 21.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям 22 августа рассказали, что по состоянию на 07:40 ликвидация пожара в Мукачево продолжается. К тушению огня привлекли два пожарных поезда компании "Укрзализныця".

В пресс-службе рассказали, что над ликвидацией последствий обстрела в Мукачево завода американской компании работают 54 спасателя и 15 единиц техники.

О локализации масштабного пожара площадью 7 тысяч квадратных метров в ГСЧС сообщали в 13:05 21 августа.

Спасатели локализовали пожар площадью 7 тыс. кв. м Фото: ГСЧС Последствия удара по заводу в Мукачево ликвидируют 54 спасателя Фото: ГСЧС

Удар по заводу Flex в Мукачево: реакция Американской торговой палаты

На странице в Facebook Мукачевского городского совета размещен комментарий относительно удара по заводу Flex от председателя Американской торговой палаты в Украине Энди Гундера. Он отметил, что предприятие было одним из крупнейших американских инвестиций в Украину. По его словам, на заводе на ночной смене 21 августа работало 600 сотрудников, когда в него попали две российские ракеты, и все остались живы только благодаря строгим протоколам безопасности.

"Мы призываем президента Трампа встать на защиту американского бизнеса и противостоять кампании разрушений Владимира Путина", — сказал глава Американской торговой палаты.

Удар по заводу Flex в Мукачево: детали

Россияне атаковали ракетами Мукачево Закарпатской области крылатыми ракетами под утро 21 августа. От удара "Калибрами" по Мукачево пострадал завод Flex американской компании, специализирующейся на производстве электроники.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российский удар в Мукачево по американскому заводу и отметил, что компания производит бытовые вещи, вроде кофемашин, и не имеет отношения к военно-промышленному комплексу.

Журналист Виталий Глагола со ссылкой на источники среди спасателей вечером 21 августа писал, что для тушения пожара после удара ВС РФ по заводу Flex из ближайшего водоема выкачали всю воду.