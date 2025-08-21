Удар ВС РФ по заводу Flex: из ближайшего водоема выкачали всю воду для тушения пожара

В Мукачево до сих пор спасатели пытаются потушить пожар, который охватил американский завод бытовой электроники Flex после ракетного удара ВС РФ в ночь на 21 августа.

Завод горит до сих пор и может полыхать еще до ночи, сообщил в своем Telegram-канале журналист Виталий Глагола со ссылкой на источники среди пожарных.

Он отмечает, что площадь возгорания огромна, и для борьбы с огнем уже выкачали всю воду из ближайшего водоема.

Спасатели вынуждены работать в сверхсложных условиях.

"И это на предприятии, которое ежегодно платило сотни миллионов налогов. Горит символ экономики Закарпатья", – резюмировал автор.

Ранее в ГСЧС сообщали, что площадь пожара – не менее семи тысяч квадратных метров, и на его ликвидации задействованы почти сотня сотрудников пожарной службы и 20 единиц техники. Им также пришлось воспользоваться пожарным поездом "Укрзализныци".

Тушение пожара продолжается весь день Фото: Виталий Глагола / Telegram

Удар по заводу прокомментировал президент Владимир Зеленский, отметив, что российские оккупанты не пожалели несколько крылатых ракет для него.

"Это было обычное гражданское предприятие, американские инвестиции. Производили такие обычные бытовые вещи, как кофемашины. И это россиянам тоже мишень. Очень показательно", – заявил он.

В свою очередь президент Американской торговой палаты Энди Гундер подчеркнул, что Россия "уничтожает и унижает американский бизнес в Украине, ориентируясь на компании, которые инвестируют и торгуются на фондовых рынках США".

Он добавил, что своими действиями РФ подрывает лидерство США, ценности и американский бизнес.

