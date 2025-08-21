Удар ЗС РФ по заводу Flex: з найближчої водойми викачали всю воду для гасіння пожежі

У Мукачеві досі рятувальники намагаються загасити пожежу, яка охопила американський завод побутової електроніки Flex після ракетного удару ЗС РФ у ніч на 21 серпня.

Завод горить досі і може палати ще до ночі, повідомив у своєму Telegram-каналі журналіст Віталій Глагола з посиланням на джерела серед пожежників.

Він зазначає, що площа загоряння величезна, і для боротьби з вогнем уже викачали всю воду з найближчої водойми.

Рятувальники змушені працювати в надскладних умовах.

"І це на підприємстві, яке щорічно платило сотні мільйонів податків. Горить символ економіки Закарпаття", — резюмував автор.

Раніше в ДСНС повідомляли, що площа пожежі — щонайменше сім тисяч квадратних метрів, і до її ліквідації залучено майже сотню співробітників пожежної служби та 20 одиниць техніки. Їм також довелося скористатися пожежним поїздом "Укрзалізниці".

Гасіння пожежі триває весь день Фото: Віталій Глагола / Telegram

Удар по заводу прокоментував президент Володимир Зеленський, зазначивши, що російські окупанти не пошкодували кілька крилатих ракет для нього.

"Це було звичайне цивільне підприємство, американські інвестиції. Виробляли такі звичайні побутові речі, як кавомашини. І це росіянам теж мішень. Дуже показово", — заявив він.

Зі свого боку президент Американської торговельної палати Енді Гундер наголосив, що Росія "знищує і принижує американський бізнес в Україні, орієнтуючись на компанії, які інвестують і торгуються на фондових ринках США".

Він додав, що своїми діями РФ підриває лідерство США, цінності та американський бізнес.

Ми також повідомляли, що президент Угорщини Тамаш Шуйок написав про російську атаку на Мукачеве, а потім стер згадку про РФ.