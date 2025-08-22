Залучили пожежні потяги: в Мукачеві після удару РФ другу добу горить американський завод (відео)

В Мукачеві після ракетного удару РФ по заводу Flex рятувальники другу добу ліквідовують масштабну пожежу. Кількість постраждалих зросла до 21.

В Державній службі України з надзвичайних ситуацій 22 серпня розповіли, що станом на 07:40 ліквідація пожежі в Мукачеві триває. До гасіння вогню залучили два пожежні потяги компанії "Укрзалізниця".

В пресслужбі розповіли, що над ліквідацією наслідків обстрілу в Мукачеві заводу американської компанії працюють 54 рятувальники та 15 одиниць техніки.

Про локалізацію масштабної пожежі площею 7 тисяч квадратних метрів у ДСНС повідомляли о 13:05 21 серпня.

Рятувальники локалізували пожежу площею 7 тис. кв. м Фото: ДСНС Наслідки удару по заводу в Мукачеві ліквідовують 54 рятувальники Фото: ДСНС

Удар по заводу Flex в Мукачеві: реакція Американської торгової палати

На сторінці у Facebook Мукачівської міської ради розміщено коментар щодо удару по заводу Flex від голови Американської торгової палати в Україні Енді Гундера. Він зазначив, що підприємство було одним із найбільших американських інвестицій в Україну. За його словами, на заводі на нічній зміні 21 серпня працювало 600 співробітників, коли в нього влучили дві російські ракети, і всі залишилися живими тільки завдяки суворим протоколам безпеки.

"Ми закликаємо президента Трампа стати на захист американського бізнесу та протистояти кампанії руйнувань Володимира Путіна", — сказав голова Американської торгової палати.

Удар по заводу Flex в Мукачеві: деталі

Росіяни атакували ракетами Мукачево Закарпатської області крилатими ракетами під ранок 21 серпня. Від удару "Калібрами" по Мукачеву постраждав завод Flex американської компанії, що спеціалізується на виробництві електроніки.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на російський удар в Мукачеві по американському заводу й зазначив, що компанія виробляє побутові речі, на кшталт кавових машин, і не має відношення до воєнно-промислового комплексу.

Журналіст Віталій Глагола з посиланням на джерела серед рятувальників ввечері 21 серпня писав, що для гасіння пожежі після удару ЗС РФ по заводу Flex з найближчої водойми викачали всю воду.