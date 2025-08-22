"Роботяща і безвідмовна людина": у Костянтинівці внаслідок обстрілу загинув депутат

Пізнього ранку ЗС РФ атакували Костянтинівку, під ударом опинилися житлові будинки. Внаслідок атаки загинули двоє цивільних людей, одним з них виявився 49-річний політик Ігор Таган.

"Шановної громадо, сьогодні об 11.30 в результаті ворожого обстрілу м. Костянтинівки загинув депутат сільської ради Таган Ігор Вікторович, чуйна , наполеглива, роботяща і безвідмовна людина. Він завжди дбав про потреби своїх людей і до останнього моменту намагався їм допомагати", — повідомила 22 серпня пресслужба Іллінівської сільської об'єднаної територіальної громади.

Депутатський склад Іллінської сільської ради та її голова Володимир Маринич висловили свої співчуття рідним і близьким загиблого.

Як відомо з сайту громади, Ігор Таган загинув у віці 49 років. Станом на жовтень 2020 року він займався бізнесом як ФОП та був членом нині забороненої партії ОПЗЖ. Проживав тоді чоловік у селі Калинове на Донеччині.

Обстріл Костянтинівки 22 серпня: що відомо

Начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов інформував, що ЗС РФ вдарили по місту, внаслідок чого загинули двоє цивільних людей. Також були пошкоджені два житлові будинки.

Нагадаємо, вночі на 22 серпня ЗС РФ також атакували Костянтинівку, по місту застосовували ударні FPV-дрони та авіабомби ФАБ-250. Зазнали пошкоджень понад 20 багатоповерхівок, одна цивільна людина отримала поранення. У містян внаслідок масованих ударів повністю зник газ.

