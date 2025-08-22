Горіла вся багатоповерхівка: РФ скинула потужні бомби на Костянтинівку, великі руйнування (фото)

У ніч на 22 серпня російські війська завдали масованих ударів по Костянтинівці. Внаслідок обстрілів постраждала цивільна інфраструктура, пошкоджені житлові будинки, одна людина отримала поранення.

За інформацією очільника міської військової адміністрації Сергія Горбунова, атаки тривали кілька годин. Ворог застосовував ударні FPV-дрони та авіабомби ФАБ-250. У місті зафіксовано руйнування приватних і багатоповерхових житлових будинків, магазину, будівлі "Укрпошти" та газопроводу. Ба більше, одна цивільна особа отримала поранення.

Публікація Сергія Горбунова у Facebook Фото: Костянтинівська міська військова адміністрація

"Такі обстріли свідчать про триваючий терор мирного населення та систематичні удари по цивільних об’єктах, що є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права. Вкотре закликаємо мешканців громади подбати про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Життя і здоров’я кожного з нас — понад усе", — йдеться в дописі.

Наслідки нічної атаки у Костянтинівці Фото: Костянтинівська міська військова адміністрація Наслідки нічної атаки у Костянтинівці Фото: Костянтинівська міська військова адміністрація

До цього голова Донецької обласної державної адміністрації Вадим Філашкін повідомив, що станом на ранок 22 серпня в Костянтинівці поранено одну людину, пошкоджено 21 багатоповерхівку, приватний будинок, п’ять адміністративних будівель, три господарчі споруди, крамницю, торговий центр, 30 торгових павільйонів, інфраструктурний об’єкт та три газопроводи. За добу російські війська 26 разів обстріляли населені пункти Донеччини, із зони бойових дій евакуйовано 3649 людей, серед яких 137 дітей.

Також Вадим Філашкін закликав економити електроенергію, особливо вранці та ввечері, щоб уникнути перевантаження мереж і можливих відключень. За його словами, станом на 22 серпня енергосистема України працює стабільно, планових відключень немає, проте через обстріли тривають ремонти пошкоджених об’єктів.

Як повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації, внаслідок обстрілу пошкоджено газорозподільну станцію, що належить ТОВ "Оператор газотранспортних систем України". Через це у місті зупинили розподіл газу споживачам.

Публікація Донецькоблгаз у Facebook Фото: Скриншот

В адміністрації наголосили, що у зв’язку з безпековою ситуацією, відсутністю умов для роботи аварійних бригад і загрозою життю працівників відновлення газопостачання у Костянтинівці наразі неможливе.

Нагадаємо, що у Мукачеві на заводі Flex, який напередодні обстріляла РФ, вже другу добу триває ліквідація масштабної пожежі. Кількість травмованих сягнула 21 особи.

Загалом, у ніч на 21 серпня Росія здійснила одну з наймасованіших атак від початку повномасштабної війни. Противник застосував одразу кілька типів озброєнь — аеробалістичні ракети "Кинджал" і, ймовірно, "Циркон", крилаті ракети Х-101 і "Калібр", а також сотні ударних дронів типу Shahed.

Раніше Фокус повідомляв, що під час останнього обстрілу російські війська змінили тактику — збільшили кількість ракет і розподілили удари одразу по кількох напрямках. Замість прицільного удару по одній цілі, атака була здійснена по кількох об’єктах одночасно. Попередньо прогнозується, що наступна атака може статися ближче до суботи, проте вона буде менш масштабною.