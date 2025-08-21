ЗС РФ запустили сотню дронів і десятки ракет: як ЗСУ відбили комбіновану атаку РФ

У ніч на 21 серпня Росія здійснила одну з наймасованіших атак від початку повномасштабної війни. Противник застосував одразу кілька типів озброєнь — аеробалістичні ракети "Кинджал" і, ймовірно, "Циркон", крилаті ракети Х-101 і "Калібр", а також сотні ударних дронів типу Shahed.

За даними Повітряних сил України, загалом ворог випустив 614 засобів повітряного нападу, серед них:

574 ударних БПЛА Shahed та імітаторів різних типів;

4 ракети Х-47М2 "Кинджал";

2 балістичні ракети "Іскандер-М"/KN-23;

19 крилатих ракет Х-101;

14 крилатих ракет "Калібр";

1 ракета невстановленого типу.

Атаку вели з районів Курської, Брянської, Воронезької, Липецької областей РФ, а також із Криму та акваторії Чорного моря.

Маршрути російських ракет і безпілотників під час атаки 21 серпня

Сили оборони залучили авіацію, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ і мобільні вогневі групи. За попередніми даними, вдалося знищити або придушити 577 цілей, включно з 546 дронами Shahed, однією ракетою "Кинджал", 18 ракетами Х-101 і 12 "Калібрами". Щодо невпізнаної ракети інформація уточнюється.

Результати роботи ППО ЗСУ Фото: Повітряні сили України

Наслідки атаки за регіонами

Київська область

У Київській області тривога тривала понад сім годин. Сили протиповітряної оборони відбили атаку дронів-камікадзе. За даними міської адміністрації та мера столиці Віталія Кличка, уражень об'єктів критичної та житлової інфраструктури не допущено, постраждалих серед мирних жителів немає.

Добровольчі підрозділи проєкту "Чисте небо" заявили про перехоплення майже 50 ворожих безпілотників.

Сумська область

За інформацією Повітряних сил, над регіоном було зафіксовано рух крилатих ракет. У Сумах вранці пролунали вибухи, проте загиблих і поранених серед мирного населення немає.

За добу ворог здійснив понад 110 обстрілів по 46 населених пунктах у 18 громадах області. Найбільш інтенсивні удари припали на Сумський та Шосткинський райони. Використовувалися керовані авіабомби (КАБ), скидання ВОГ із БПЛА, FPV-дрони та ракети. Пошкоджено об'єкти цивільної інфраструктури.

Дніпропетровська область

Начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що в ніч на 21 серпня ЗС РФ атакували Дніпро крилатими ракетами. Засоби ППО збили 18 безпілотників і 2 ракети, повідомили в регіональному командуванні.

У Павлоградському районі дрони спричинили пожежі, постраждав 48-річний чоловік. У Нікопольському районі обстрілами пошкоджено житлові будинки, господарські будівлі, авто, газопровід і лінії електропередач. У Синельниківському районі зруйновано два підприємства та газопровід. У Царичанській громаді згорів приватний будинок, зачеплено лінії електропостачання.

Запорізька область

О 05:27 у регіоні зафіксовано вибухи. У Пологівському районі три удари авіабомбами припали на одне із сіл. Одна жінка загинула, ще одна жінка постраждала — у неї переломи й контузія. На місці працюють рятувальники та екстрені служби.

Львів

Під час комбінованого удару у Львові загинула одна людина, двоє поранені. Пошкоджено десятки житлових будинків, зафіксовано пожежі.

За словами мера Андрія Садового, влучання зафіксовано в тому самому районі, що й під час атаки 12 липня, коли постраждали 12 осіб. Вибуховою хвилею знову вибито вікна і пошкоджено дахи будинків.

Закарпатська область

У Мукачево російська ракета вразила промислове підприємство. Постраждали 12 осіб, із них п'ятеро залишаються в лікарні. На об'єкті виникла пожежа, рятувальники борються з наслідками. Влада просить мешканців зачиняти вікна та без потреби не виходити на вулицю.

Рівне

Уранці 21 серпня в обласному центрі чули вибухи. Офіційного підтвердження поки що немає, але ЗСУ попереджали про проліт ворожих безпілотників у західному напрямку. Пізніше стало відомо, що внаслідок падіння уламків ворожого повітряного об'єкта виникла пожежа, яку було локалізовано.

Нагадаємо, 19 серпня в Миргородському районі Полтавської області під ранок 20 серпня було оголошено радіаційну тривогу, яка тривала трохи більше хвилини. Місцева влада пояснила, що повідомлення було помилковим.