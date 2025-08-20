Від "Шахеда" до автономних БПЛА: як Росія вдосконалює дрони для війни проти України

Росія активізує використання нового безпілотника з LTE-зв’язком та камерою для розвідки, ударів і перевантаження української ППО. Експерти попереджають: це лише перший крок до автономних дронів зі штучним інтелектом. Дізнайтесь від Фокусу, як Україні зупинити цю загрозу.

Російські сили активно застосовують новий безпілотник на різних ділянках фронту, повідомляє Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони України. Цей дрон, оснащений передовими технологіями, може виконувати розвідувальні та ударні завдання, а також використовуватися як хибна ціль для перевантаження української протиповітряної оборони (ППО).

За даними ГУР, БПЛА обладнаний камерою та двома LTE-модемами, які забезпечують передачу відео в реальному часі або в записі через мобільні мережі, а також дозволяють коригувати маршрут дрона віддалено. В ударній версії камера з регульованим кутом огляду та система віддаленого керування дають змогу оператору наводити дрон на ціль за принципом FPV (вид від першої особи).

Розвідка оприлюднила 3D-модель дрона, який має конструкцію типу "дельта-крило", схожу на іранський "Шахед", але компактнішу. Навігація забезпечується завадозахищеною супутниковою системою з чотирма патч-антенами та китайськими модулями Allystar. Майже половина компонентів, зокрема модулі зв’язку, мінікомп’ютер, регулятор живлення та кварцовий генератор, виготовлені в Китаї. Двигун DLE у носовій частині фюзеляжу робить дрон подібним до баражуючого боєприпасу "Італмас" ("Герань-3") від російської компанії ZALA Aero Group.

За словами президента Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків "АОПА Україна", авіаційного експерта Геннадія Хазана, росіяни понад рік використовують технології зв’язку, зокрема SIM-карти, для збору та передачі інформації з борту безпілотників, що дозволяє їм коригувати цілі та координувати атаки. Ця практика стала помітною по всій території України, викликаючи занепокоєння щодо безпеки та необхідності протидії.

На початку року, за словами Хазана, росіяни використовували українські SIM-карти для своїх дронів, що викликало багато запитань у спеціалістів. Однак згодом вони перейшли на використання спеціальних SIM-карт без маркування, які мають лише унікальний номер, ймовірно, ідентифікатор самої картки.

"Такі картки, як правило, білого кольору, і вони належать до операторів, що працюють у режимі роумінгу, можливо, з інших країн. Ця зміна свідчить про те, що російські сили відреагували на виявлення їхньої тактики та адаптувалися, щоб ускладнити відстеження", — підкреслив Фокусу авіаційний експерт.

Основна мета використання таких SIM-карт, на думку Хазана, полягає в забезпеченні зв’язку між дронами та операторами. Дрони отримують і передають інформацію в реальному часі, що дозволяє коригувати цілі, визначати маршрути та планувати атаки. Президент "АОПА Україна" зазначає, що зафіксовано випадки, коли кілька дронів — від п’яти до семи одиниць — групуються в одному районі, кружляють 30–40 хвилин, отримуючи або передаючи дані, після чого розлітаються для виконання завдань. Такі інциденти спостерігалися в різних містах України, зокрема у Львові, Києві, Харкові, Запоріжжі, Дніпрі, Хмельницькому, Вінниці, Житомирі та інших регіонах.

Президент "АОПА Україна" розповів, що наразі немає підтверджених даних про те, чи використовуються ці технології масово, чи лише на певних типах дронів, які виконують функцію "головних" для передачі інформації іншим апаратним засобам. Відсутність відкритих джерел ускладнює повноцінний аналіз, але експерт наголошує, що проблема є актуальною і потребує уваги.

Російські дрони з SIM-картами: як з ними боротись

Експерт підкреслює, що для забезпечення стабільного зв’язку дрони оснащують зовнішніми антенами, які дозволяють отримувати сигнал 4G на більших висотах. Це значно розширює їхні можливості для збору інформації та координації дій.

"Такі дрони часто діють у режимі "баражування" — зависають у певній точці, щоб підтримувати зв’язок із мережею, отримувати або передавати дані. Це робить їх вразливими, адже поки дрон не завершить обмін інформацією, він не рухається до наступної цілі. Саме в цей момент їх найлегше виявити та знищити", — додав Хазан.

Для протидії таким дронам Хазан рекомендує посилити пильність і відстежувати місця, де вони перебувають у режимі баражування. За його словами, ці точки є ключовими, оскільки саме там дрони найбільш вразливі. Знищення безпілотників у момент, коли вони кружляють для обміну даними, може значно знизити їхню ефективність. Експерт закликає відповідні служби реагувати на сигнали повітряної тривоги та оперативно виявляти такі об’єкти, щоб запобігти їхнім атакам.

Російські дрони з SIM-картами: підготовка до створення автономних дронів

Заступник гендиректора компанії з виробництва засобів РЕБ, авіаційний експерт Анатолій Храпчинський в коментарі Фокусу заявив, що впровадження віддаленого керування та передачі даних у реальному часі відкриває нові можливості для російських безпілотників: від розвідувальних операцій до завдання точкових ударів. Головна мета — створення повністю керованих систем, де оператор може динамічно коригувати маршрут дрона або наводити його на ціль, використовуючи сучасні канали зв’язку, такі як 4G чи спеціалізовані мережі.

Особливу увагу, на думку Храпчинського, варто звернути на те, що ці розробки є підготовкою до інтеграції штучного інтелекту.

"Росіяни намагаються відпрацювати алгоритми, які дозволять дрону діяти більш автономно — розпізнавати об’єкти, коригувати політ при втраті сигналу чи навіть ухвалювати прості тактичні рішення. Поки що такі випробування проводяться переважно на малих дистанціях, але це чіткий сигнал, що у майбутньому РФ прагне масштабувати цей підхід на глибину бойових дій", — підсумував Фокусу експерт.

Нагадаємо, Росія вдосконалює свої дрони-камікадзе "Шахед", додаючи до них новий смертоносний елемент — бойові частини з рідиною, схожою на напалм.

Також Фокус повідомляв, що Росія розширює завод у Татарстані до 40 тис. працівників, випускаючи 5500 "Шахедів" щомісяця для атак по Україні.