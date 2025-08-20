От "Шахеда" до автономных БПЛА: как Россия совершенствует дроны для войны против Украины

Россия активизирует использование нового беспилотника с LTE-связью и камерой для разведки, ударов и перегрузки украинской ПВО. Эксперты предупреждают: это лишь первый шаг к автономным дронам с искусственным интеллектом. Узнайте от Фокуса, как Украине остановить эту угрозу.

Российские силы активно применяют новый беспилотник на различных участках фронта, сообщает Главное управление разведки (ГУР) Минобороны Украины. Этот дрон, оснащенный передовыми технологиями, может выполнять разведывательные и ударные задачи, а также использоваться как ложная цель для перегрузки украинской противовоздушной обороны (ПВО).

По данным ГУР, БПЛА оборудован камерой и двумя LTE-модемами, которые обеспечивают передачу видео в реальном времени или в записи через мобильные сети, а также позволяют корректировать маршрут дрона удаленно. В ударной версии камера с регулируемым углом обзора и система удаленного управления позволяют оператору наводить дрон на цель по принципу FPV (вид от первого лица).

Разведка обнародовала 3D-модель дрона, который имеет конструкцию типа "дельта-крыло", похожую на иранский "Шахед", но более компактную. Навигация обеспечивается помехозащищенной спутниковой системой с четырьмя патч-антеннами и китайскими модулями Allystar. Почти половина компонентов, в частности модули связи, мини-компьютер, регулятор питания и кварцевый генератор, изготовлены в Китае. Двигатель DLE в носовой части фюзеляжа делает дрон похожим на барражирующий боеприпас "Италмас" ("Герань-3") от российской компании ZALA Aero Group.

По словам президента Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина", авиационного эксперта Геннадия Хазана, россияне более года используют технологии связи, в частности SIM-карты, для сбора и передачи информации с борта беспилотников, что позволяет им корректировать цели и координировать атаки. Эта практика стала заметной по всей территории Украины, вызывая беспокойство о безопасности и необходимости противодействия.

В начале года, по словам Хазана, россияне использовали украинские SIM-карты для своих дронов, что вызвало много вопросов у специалистов. Однако впоследствии они перешли на использование специальных SIM-карт без маркировки, которые имеют только уникальный номер, вероятно, идентификатор самой карты.

"Такие карточки, как правило, белого цвета, и они принадлежат операторам, работающим в режиме роуминга, возможно, из других стран. Это изменение свидетельствует о том, что российские силы отреагировали на выявление их тактики и адаптировались, чтобы усложнить отслеживание", — подчеркнул Фокусу авиационный эксперт.

Основная цель использования таких SIM-карт, по мнению Хазана, заключается в обеспечении связи между дронами и операторами. Дроны получают и передают информацию в реальном времени, что позволяет корректировать цели, определять маршруты и планировать атаки. Президент "АОПА Украина" отмечает, что зафиксированы случаи, когда несколько дронов — от пяти до семи единиц — группируются в одном районе, кружат 30-40 минут, получая или передавая данные, после чего разлетаются для выполнения задач. Такие инциденты наблюдались в разных городах Украины, в частности во Львове, Киеве, Харькове, Запорожье, Днепре, Хмельницком, Виннице, Житомире и других регионах.

Президент "АОПА Украина" рассказал, что пока нет подтвержденных данных о том, используются ли эти технологии массово, или только на определенных типах дронов, которые выполняют функцию "главных" для передачи информации другим аппаратным средствам. Отсутствие открытых источников затрудняет полноценный анализ, но эксперт отмечает, что проблема актуальна и требует внимания.

Российские дроны с SIM-картами: как с ними бороться

Эксперт подчеркивает, что для обеспечения стабильной связи дроны оснащают внешними антеннами, которые позволяют получать сигнал 4G на больших высотах. Это значительно расширяет их возможности для сбора информации и координации действий.

"Такие дроны часто действуют в режиме "барражирования" — зависают в определенной точке, чтобы поддерживать связь с сетью, получать или передавать данные. Это делает их уязвимыми, ведь пока дрон не завершит обмен информацией, он не движется к следующей цели. Именно в этот момент их легче всего обнаружить и уничтожить", — добавил Хазан.

Для противодействия таким дронам Хазан рекомендует усилить бдительность и отслеживать места, где они находятся в режиме барражирования. По его словам, эти точки являются ключевыми, поскольку именно там дроны наиболее уязвимы. Уничтожение беспилотников в момент, когда они кружат для обмена данными, может значительно снизить их эффективность. Эксперт призывает соответствующие службы реагировать на сигналы воздушной тревоги и оперативно выявлять такие объекты, чтобы предотвратить их атаки.

Российские дроны с SIM-картами: подготовка к созданию автономных дронов

Заместитель гендиректора компании по производству средств РЭБ, авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в комментарии Фокусу заявил, что внедрение удаленного управления и передачи данных в реальном времени открывает новые возможности для российских беспилотников: от разведывательных операций до нанесения точечных ударов. Главная цель — создание полностью управляемых систем, где оператор может динамически корректировать маршрут дрона или наводить его на цель, используя современные каналы связи, такие как 4G или специализированные сети.

Особое внимание, по мнению Храпчинского, стоит обратить на то, что эти разработки являются подготовкой к интеграции искусственного интеллекта.

"Россияне пытаются отработать алгоритмы, которые позволят дрону действовать более автономно — распознавать объекты, корректировать полет при потере сигнала или даже принимать простые тактические решения. Пока такие испытания проводятся преимущественно на малых дистанциях, но это четкий сигнал, что в будущем РФ стремится масштабировать этот подход на глубину боевых действий", — подытожил Фокусу эксперт.

