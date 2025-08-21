ВС РФ запустили сотню дронов и десятки ракет: как ВСУ отбили комбинированную атаку РФ

В ночь на 21 августа Россия совершила одну из самых массированных атак с начала полномасштабной войны. Противник применил сразу несколько типов вооружений — аэробаллистические ракеты "Кинжал" и, вероятно, "Циркон", крылатые ракеты Х-101 и "Калибр", а также сотни ударных дронов типа Shahed.

Related video

По данным Воздушных сил Украины, всего враг выпустил 614 средств воздушного нападения, среди них:

574 ударных БПЛА Shahed и имитаторов разных типов;

4 ракеты Х-47М2 "Кинжал";

2 баллистические ракеты "Искандер-М"/KN-23;

19 крылатых ракет Х-101;

14 крылатых ракет "Калибр";

1 ракета неустановленного типа.

Атака велась из районов Курской, Брянской, Воронежской, Липецкой областей РФ, а также из Крыма и акватории Черного моря.

Маршруты российских ракет и беспилотников во время атаки 21 августа

Силы обороны задействовали авиацию, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы. По предварительным данным, удалось уничтожить или подавить 577 целей, включая 546 дронов Shahed, одну ракету "Кинжал", 18 ракет Х-101 и 12 "Калибров". Относительно неопознанной ракеты информация уточняется.

Результаты работы ПВО ВСУ Фото: Повітряні сили України

Последствия атаки по регионам

Киевская область

В Киевской области тревога длилась более семи часов. Силы противовоздушной обороны отразили атаку дронов-камикадзе. По данным городской администрации и мэра столицы Виталия Кличко, поражений объектов критической и жилой инфраструктуры не допущено, пострадавших среди мирных жителей нет.

Добровольческие подразделения проекта "Чистое небо" заявили о перехвате почти 50 вражеских беспилотников.

Важно

От "Шахеда" до автономных БПЛА: как Россия совершенствует дроны для войны против Украины

Сумская область

По информации Воздушных сил, над регионом было зафиксировано движение крылатых ракет. В Сумах утром прозвучали взрывы, однако погибших и раненых среди мирного населения нет.

За сутки враг совершил более 110 обстрелов по 46 населенным пунктам в 18 громадах области. Наиболее интенсивные удары пришлись на Сумской и Шосткинский районы. Использовались управляемые авиабомбы (КАБ), сбросы ВОГ с БПЛА, FPV-дроны и ракеты. Повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Днепропетровская область

Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что в ночь на 21 августа ВС РФ атаковали Днепр крылатыми ракетами. Средства ПВО сбили 18 беспилотников и 2 ракеты, сообщили в региональном командовании.

В Павлоградском районе дроны вызвали пожары, пострадал 48-летний мужчина. В Никопольском районе обстрелами повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, авто, газопровод и линии электропередач. В Синельниковском районе разрушены два предприятия и газопровод. В Царичанской общине сгорел частный дом, задеты линии электроснабжения.

Запорожская область

В 05:27 в регионе зафиксированы взрывы. В Пологовском районе три удара авиабомбами пришлись по одному из сел. Одна женщина погибла, еще одна женщина пострадала — у нее переломы и контузия. На месте работают спасатели и экстренные службы.

Львов

Во время комбинированного удара во Львове погиб один человек, двое ранены. Повреждены десятки жилых домов, зафиксированы пожары.

По словам мэра Андрея Садового, попадания зафиксированы в том же районе, что и во время атаки 12 июля, когда пострадали 12 человек. Взрывной волной вновь выбиты окна и повреждены крыши домов.

Закарпатская область

В Мукачево российская ракета поразила промышленное предприятие. Пострадали 12 человек, из них пятеро остаются в больнице. На объекте возник пожар, спасатели борются с последствиями. Власти просят жителей закрывать окна и без необходимости не выходить на улицу.

Ровно

Утром 21 августа в областном центре слышали взрывы. Официального подтверждения пока нет, но ВСУ предупреждали о пролете вражеских беспилотников в западном направлении. Позже стало известно, что в результате падения обломков вражеского воздушного объекта возник пожар, который был локализован.

Напомним, 19 августа в Миргородском районе Полтавской области под утро 20 августа была объявлена радиационная тревога, которая длилась чуть больше минуты. Местные власти объяснили, что сообщение было ошибочным.