Горела вся многоэтажка: РФ сбросила мощные бомбы на Константиновку, большие разрушения (фото)

В ночь на 22 августа российские войска нанесли массированные удары по Константиновке. В результате обстрелов пострадала гражданская инфраструктура, повреждены жилые дома, один человек получил ранения.

По информации главы городской военной администрации Сергея Горбунова, атаки продолжались несколько часов. Враг применял ударные FPV-дроны и авиабомбы ФАБ-250. В городе зафиксированы разрушения частных и многоэтажных жилых домов, магазина, здания "Укрпочты" и газопровода. Более того, одно гражданское лицо получило ранения.

Публикация Сергея Горбунова в Facebook Фото: Костянтинівська міська військова адміністрація

"Такие обстрелы свидетельствуют о продолжающемся терроре мирного населения и систематических ударах по гражданским объектам, что является грубым нарушением международного гуманитарного права. В очередной раз призываем жителей громады позаботиться о собственной безопасности и безопасности своих близких. Жизнь и здоровье каждого из нас — превыше всего", — говорится в сообщении.

Последствия ночной атаки в Константиновке Фото: Костянтинівська міська військова адміністрація Последствия ночной атаки в Константиновке Фото: Костянтинівська міська військова адміністрація

До этого председатель Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин сообщил, что по состоянию на утро 22 августа в Константиновке ранен один человек, повреждены 21 многоэтажка, частный дом, пять административных зданий, три хозяйственные постройки, магазин, торговый центр, 30 торговых павильонов, инфраструктурный объект и три газопровода. За сутки российские войска 26 раз обстреляли населенные пункты Донетчины, из зоны боевых действий эвакуированы 3649 человек, среди которых 137 детей.

Также Вадим Филашкин призвал экономить электроэнергию, особенно утром и вечером, чтобы избежать перегрузки сетей и возможных отключений. По его словам, по состоянию на 22 августа энергосистема Украины работает стабильно, плановых отключений нет, однако из-за обстрелов продолжаются ремонты поврежденных объектов.

Как сообщили в Донецкой областной военной администрации, в результате обстрела повреждена газораспределительная станция, принадлежащая ООО "Оператор газотранспортных систем Украины". Из-за этого в городе остановили распределение газа потребителям.

Публикация Донецкоблгаз в Facebook Фото: Скриншот

В администрации отметили, что в связи с ситуацией с безопасностью, отсутствием условий для работы аварийных бригад и угрозой жизни работников восстановление газоснабжения в Константиновке пока невозможно.

Напомним, что в Мукачево на заводе Flex, который накануне обстреляла РФ, уже вторые сутки продолжается ликвидация масштабного пожара. Количество травмированных достигло 21 человека.

В общем, в ночь на 21 августа Россия осуществила одну из самых массированных атак с начала полномасштабной войны. Противник применил сразу несколько типов вооружений — аэробаллистические ракеты "Кинжал" и, вероятно, "Циркон", крылатые ракеты Х-101 и "Калибр", а также сотни ударных дронов типа Shahed.

Ранее Фокус сообщал, что во время последнего обстрела российские войска изменили тактику — увеличили количество ракет и распределили удары сразу по нескольким направлениям. Вместо прицельного удара по одной цели, атака была осуществлена по нескольким объектам одновременно. Предварительно прогнозируется, что следующая атака может произойти ближе к субботе, однако она будет менее масштабной.