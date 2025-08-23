ВС РФ ночью атаковали Украину: прилеты зафиксированы в семи локациях, детали

В ночь на 23 августа россияне атаковали украинские города 49 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. В нескольких областях зафиксировано разрушение гражданской инфраструктуры.

Противовоздушной обороной, по предварительным данным, сбито или подавлено 36 вражеских БпЛА различных типов на севере, востоке и в центре страны, сообщают Воздушные силы Украины.

Инфографика от Воздушных сил ВСУ

Зафиксировано попадание 13 БпЛА в 7 локациях в Донецкой, Днепропетровской и Сумской областях.

Днепропетровская область

Ночью на Днепропетровщине силы ПВО сбили 3 вражеских беспилотника, сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

Из-за попадания БпЛА по Покровской громаде Синельниковского района возник пожар. Также агрессор применил FPV-дрон по Межевской громаде, а КАБами ударил по Маломихайловской громаде.

В результате атаки БпЛА произошел пожар в Павлограде, но огонь спасатели укротили, отметил Сергей Лысак.

Кроме того, по Никополю и Марганецкой, Мировской, Червоногригорьевской громадам ВС РФ бил FPV-дронами и артиллерией. Пострадавших в результате атак нет, уточнил глава администрации.

Сумская область

В течение суток, с утра 22 августа до утра 23 августа 2025 года, российские войска совершили почти 70 обстрелов по 25 населенным пунктам в 13 территориальных громадах области, сообщил глава ОГА Олег Григоров.

Больше всего обстрелов зафиксировано в Сумском, Шосткинском, Конотопском районах.

Враг нанес более 20 ударов управляемыми авиабомбами и сбросил с БпЛА более 20 гранатометных выстрелов. Также россияне осуществили удары FPV-дронами и БПЛА по территории Сумщины.

Повреждены частные жилые дома, легковые автомобили, двухэтажные многоквартирные дома, дом культуры, магазины, СТО, нежилые помещения.

За сутки воздушная тревога в области длилась 13 часов 54 минуты

Донецкая область

Глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин сообщил, что за прошедшие сутки россияне в Константиновке убили 2 жителей области, еще 7 человек получили ранения.

В полиции проинформировали, что всего за сутки под вражеским огнем находились 14 населенных пунктов: города Доброполье, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Лиман, поселки Дробышево, Новоселовка, Александровка, села Ильиновка, Михайловка, Новосамарское, Светлое, Семеновка, Ясная Поляна. В целом разрушениям подверглись 65 гражданских объектов, из них 45 жилых домов.

В частности, в Константиновке повреждены 11 многоквартирных и 11 частных домов, магазин, почта, объект инфраструктуры, хозяйственная постройка, гараж.

В Ильиновке в результате попадания БпЛА "Молния-2" травмирован мирный житель, в Дружковке после ударов FPV-дронами повреждены три единицы гражданского транспорта, в Доброполье вражеские дроны повредили автомобиль "скорой помощи", а также три админздания.

В Генштабе сообщили, что 22 августа ВС РФ применили одну ракету и сбросили 174 управляемых авиационных бомб, в целом нанеся 95 авиационных ударов. Кроме этого, оккупанты совершили 5197 обстрелов, в том числе 73 — из реактивных систем залпового огня, и привлекли для поражения 5417 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Зноб-Новгородское, Старая Гута Сумской области; Краматорск, Ясная Поляна, Шабельковка, Константиновка, Светлое Донецкой области; Вишневое Днепропетровской области.

Напомним, вечером 22 августа российская армия осуществила массированную атаку по городу Краматорск в Донецкой области. По меньшей мере 30 взрывов прогремели в городе в течение около часа.

Также Фокус писал, что в ночь на 23 августа во время захода на посадку погиб пилот истребителя МиГ-29 Сергей Бондарь. Майор возвращался на базу после боевого вылета.