ЗС РФ вночі атакували Україну: прильоти зафіксовано у семи локаціях, деталі

У ніч на 23 серпня росіяни атакували українські міста 49 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів. У кількох областях зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури.

Протиповітряною обороною, за попередніми даними, збито або подавлено 36 ворожих БпЛА різних типів на півночі, сході та в центрі країни, повідомляють Повітряні сили України.

Інфографіка від Повітряних сил ЗСУ

Зафіксовано влучання 13 БпЛА у 7 локаціях на Донеччині, Дніпропетровщині та Сумщині.

Дніпропетровська область

Вночі на Дніпропетровщині сили ППО збили 3 ворожі безпілотники, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.

Через влучання БпЛА по Покровській громаді Синельниківського району виникла пожежа. Також агресор застосував FPV-дрон по Межівській громаді, а КАБами вдарив по Маломихайлівській громаді.

Внаслідок атаки БпЛА сталася пожежа у Павлограді, але вогонь рятувальники приборкали, зазначив Сергій Лисак.

Окрім того, по Нікополю та Марганецькій, Мирівській, Червоногригорівській громадам ЗС РФ бив FPV-дронами та артилерією. Постраждалих внаслідок атак немає, уточнив очільник адміністрації.

Сумська область

Протягом доби, з ранку 22 серпня до ранку 23 серпня 2025 року, російські війська здійснили майже 70 обстрілів по 25 населених пунктах у 13 територіальних громадах області, повідомив глава ОВА Олег Григоров.

Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському, Шосткинському, Конотопському районах.

Ворог наніс понад 20 ударів керованими авіабомбами та скинув з БпЛА понад 20 гранатометних пострілів. Також росіяни здійснили удари FPV-дронами та БпЛА по території Сумщини.

Пошкоджені приватні житлові будинки, легкові автомобілі, двоповерхові багатоквартирні будинки, будинок культури, магазини, СТО, нежитлові приміщення.

За добу повітряна тривога в області тривала 13 годин 54 хвилини

Донецька область

Очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що минулої доби росіяни у Костянтинівці вбили 2 жителів області, ще 7 людей дістали поранення.

У поліції поінформували, що загалом за добу під ворожим вогнем перебували 14 населених пунктів: міста Добропілля, Дружківка, Костянтинівка, Краматорськ, Лиман, селища Дробишеве, Новоселівка, Олександрівка, села Іллінівка, Михайлівка, Новосамарське, Світле, Семенівка, Ясна Поляна. Загалом руйнувань зазнали 65 цивільних об’єктів, з них 45 житлових будинків.

Зокрема у Костянтинівці пошкоджено 11 багатоквартирних і 11 приватних будинків, магазин, пошту, об’єкт інфраструктури, господарську споруду, гараж.

В Іллінівці внаслідок влучання БпЛА "Молнія-2" травмовано мирного жителя, у Дружківці після ударів FPV-дронами пошкоджено три одиниці цивільного транспорту, у Добропіллі ворожі дрони пошкодили автомобіль "швидкої допомоги", а також три адмінбудівлі.

У Генштабі повідомили, що 22 серпня ЗС РФ застосували одну ракету та скинули 174 керованих авіаційних бомб, загалом завдавши 95 авіаційних ударів. Крім цього, окупанти здійснили 5197 обстрілів, зокрема 73 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5417 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Зноб-Новгородське, Стара Гута Сумської області; Краматорськ, Ясна Поляна, Шабельківка, Костянтинівка, Світле Донецької області; Вишневе Дніпропетровської області.

Нагадаємо, увечері 22 серпня російська армія здійснила масовану атаку по місту Краматорськ у Донецькій області. Щонайменше 30 вибухів прогриміли у місті упродовж близько години.

Також Фокус писав, що у ніч на 23 серпня під час заходу на посадку загинув пілот винищувача МіГ-29 Сергій Бондар. Майор повертався на базу після бойового вильоту.