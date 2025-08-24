Мощность одного из реакторов снижена: БпЛА упал возле Курской АЭС в России, поднялся пожар (видео)

Ночью дроны массированно атаковали Россию: под ударом в частности оказалась Курская область, где один из беспилотников упал вблизи атомной электростанции. На месте поднялся пожар.

Россияне утверждают, что беспилотник якобы был сбит и при падении на землю сдетонировал. Об этом сообщает местное издание "Известия" в своем Telegram-канале со ссылкой на пресс-службу Курской АЭС.

"При падении БпЛА сдетонировал, повредив трансформатор собственных нужд", — отметили в медиа.

На месте атаки поднялся пожар, однако его якобы удалось "быстро ликвидировать", утверждают росСМИ. В пресс-службе Курской АЭС также сообщили о том, что в результате инцидента мощность третьего энергоблока электростанции снизилась на 50%.

"Сейчас на станции работает три энергоблока, четвертый находится на плановом ремонте, первый и второй — в режиме без генерации", — пишет СМИ.

По предварительной информации, радиационный фон на территории Курской АЭС, а также в близлежащих окрестностях остается "в норме", уверяют россияне. Проблем с электроэнергией в результате инцидента в населенных пунктах нет, пишут местные паблики.

Отметим, что россияне сообщали о налете беспилотников еще вечером 23 августа. В сети показали кадры работы сил противовоздушной обороны в Курской области.

Стоит добавить, что поздно вечером 23 августа российские медиа писали, что в семи аэропортах страны был введен план "Ковер" на фоне атаки беспилотников.

"В семи российских аэропортах введен план "Ковер": всего задержан 91 рейс, 39 из них отменены", — сообщали росСМИ.

Mash | сообщения об ограничении работы аэропортов в России

Напомним, ночью 23 августа в Волгоградской области России беспилотники атаковали железнодорожную станцию: на месте поднялся пожар, в близлежащих домах разбиты окна.

Также ночью 21 августа беспилотники ударили по воинской части Черноморского флота РФ в Севастополе.