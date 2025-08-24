Потужність одного з реакторів знижена: БпЛА впав біля Курської АЕС у Росії, здійнялася пожежа (відео)

Уночі дрони масовано атакували Росію: під ударом зокрема опинилася Курська область, де один із безпілотників впав поблизу атомної електростанції. На місці здійнялася пожежа.

Росіяни стверджують, що безпілотник нібито було збито й він під час падіння на землю здетонував. Про це повідомляє місцеве видання "Известия" у своєму Telegram-каналі з посиланням на пресслужбу Курської АЕС.

"При падінні БпЛА здетонував, пошкодивши трансформатор власних потреб", — зазначили у медіа.

На місці атаки здійнялася пожежа, однак її нібито вдалося "швидко ліквідувати", стверджують росЗМІ. У пресслужбі Курської АЕС також повідомили про те, що внаслідок інциденту потужність третього енергоблока електростанції знизилася на 50%.

"Зараз на станції працює три енергоблоки, четвертий перебуває на плановому ремонті, перший та другий — у режимі без генерації", — пише ЗМІ.

За попередньою інформацією, радіаційний фон на території Курської АЕС, а також на прилеглих околицях залишається "у нормі", запевняють росіяни. Проблем з електроенергією внаслідок інциденту у населених пунктах немає, пишуть місцеві пабліки.

Зазначимо, що росіяни повідомляли про наліт безпілотників ще увечері 23 серпня. У мережі показали кадри роботи сил протиповітряної оборони у Курській області.

Варто додати, що пізно увечері 23 серпня російські медіа писали, що у семи аеропортах країни було введено план "Килим" на тлі атаки безпілотників.

"У семи російських аеропортах введено план "Килим": всього затримано 91 рейс, 39 з них скасовано", — повідомляли росЗМІ.

Mash | повідомлення про обмеження роботи аеропортів у Росії

Нагадаємо, уночі 23 серпня у Волгоградській області Росії безпілотники атакували залізничну станцію: на місці здійнялася пожежа, у прилеглих будинках потрощені вікна.

Також уночі 21 серпня безпілотники вдарили по військовій частині Чорноморського флоту РФ у Севастополі.