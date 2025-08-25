В Минцифры отреагировали на перспективу остаться без интернета Starlink от Польши

В Украине всерьез опасаются, что вето президента Польши Кароля Навроцкого на законопроект о помощи украинцам, среди прочего, оставит Украину и без оплаченной абонплаты интернета Starlink, который совершала польская сторона.

В связи со сложившейся ситуаций Министерство цифровой трансформации Украины заявило о начале консультации с поляками по финансированию систем Starlink для страны. Об этом ресусрсу "Суспильне" сообщили в ведомстве Михаила Федорова.

"Мы сейчас прорабатываем с польской стороной этот вопрос на консультациях", – заявили в Минцифры журналистам.

Вето Кароля Навроцкого и Starlink: что известно

25 августа Кароль Навроцкий заветировал законопроект, предусматривающий продление социальных выплат и бесплатное медицинское обеспечение неработающим украинцам. По словам главы государства, он предложил предоставлять эту помощь только тем беженцам, которые работают. Свое решение политик объяснил необходимостью социальной справедливости.

Он дал правительству две недели на то, чтобы доработать законопроект.

В свою очередь министр цифровизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что действия президента оставят воюющую Украину без оплаченного интернета Starlink и назвал их "лучшим подарком путинским силам".

Ранее мы сообщали, что Польша начала принудительную депортацию украинцев, которые участвовали в массовых беспорядках на концерте Макса Коржа в Варшаве 9 августа.

Из страны уже выдворены 13 человек, еще 10 покинули ее самостоятельно.