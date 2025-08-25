У Мінцифри відреагували на перспективу залишитися без інтернету Starlink від Польщі

В Україні всерйоз побоюються, що вето президента Польщі Кароля Навроцького на законопроєкт про допомогу українцям, серед іншого, залишить Україну і без сплаченої абонплати інтернету Starlink, який здійснювала польська сторона.

У зв'язку з ситуацією, що склалася, Міністерство цифрової трансформації України заявило про початок консультації з поляками щодо фінансування систем Starlink для країни. Про це ресусрсу "Суспільне" повідомили у відомстві Михайла Федорова.

"Ми зараз опрацьовуємо з польською стороною це питання на консультаціях", — заявили в Мінцифри журналістам.

Вето Кароля Навроцького та Starlink: що відомо

25 серпня Кароль Навроцький заветував законопроєкт, який передбачає продовження соціальних виплат і безкоштовне медичне забезпечення непрацюючим українцям. За словами глави держави, він запропонував надавати цю допомогу тільки тим біженцям, які працюють. Своє рішення політик пояснив необхідністю соціальної справедливості.

Він дав уряду два тижні на те, щоб доопрацювати законопроєкт.

Натомість міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський заявив, що дії президента залишать воюючу Україну без оплаченого інтернету Starlink і назвав їх "найкращим подарунком путінським силам".

Раніше ми повідомляли, що Польща почала примусову депортацію українців, які брали участь у масових заворушеннях на концерті Макса Коржа у Варшаві 9 серпня.

Із країни вже видворено 13 осіб, ще 10 покинули її самостійно.