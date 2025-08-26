Война – не помеха: старший сержант из Полтавской области 8 раз съездила на отдых за границу

В период с 2022 по 2024 годы военнослужащая одной из воинских частей в Полтавской области беспрепятственно ездила на отдых за границу.

Related video

С начала полномасштабного вторжения ВС РФ в Украину старший сержант восемь раз побывала за пределами страны, чаще всего выбирая для путешествий Польшу и Черногорию, без каких-либо законных оснований, сообщает Государственное бюро расследований.

Несмотря на отсутствие на службе, женщина продолжала получать зарплату. Руководство части не реагировало на ее прогулы, в результате из государственного бюджета было безосновательно выплачено почти 190 тыс. грн.

Военнослужащая даже в свое отсутствие на рабочем месте продолжала получать зарплату Фото: ГБР

Теперь военнослужащей инкриминируют сразу две статьи Уголовного кодекса Украины: уклонение от военной службы путем обмана, совершенном в условиях военного положения (ч. 4 ст. 409 УК Украины), а также мошенничество, причинившее значительный ущерб (ч. 3 ст. 190 УК Украины). Если ее вина будет доказана, ей грозит до 10 лет заключения.

Ранее мы сообщали, что младший брат премьер-министра Украины Юлии Свириденко выехал за границу и в августе 2022 года купил недвижимость и участок земли в Великобритании. Глава Кабмина подтвердила, что Виталий Свириденко покинул Украину, но подчеркнула, что это произошло еще до начала полномасштабного вторжения ВС РФ.

Мы также писали, что Игоря Омельченко, вратарь футбольного клуба "Кривбасс", который выехал вместе с командой на сборы в Словению и якобы решил завершить карьеру, не стал возвращаться в Украину.