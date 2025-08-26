Війна — не перешкода: старша сержантка з Полтавської області 8 разів з'їздила на відпочинок за кордон

У період із 2022 по 2024 роки військовослужбовиця однієї з військових частин у Полтавській області безперешкодно їздила на відпочинок за кордон.

Від початку повномасштабного вторгнення ЗС РФ в Україну старша сержантка вісім разів побувала за межами країни, найчастіше обираючи для подорожей Польщу і Чорногорію, без будь-яких законних підстав, повідомляє Державне бюро розслідувань.

Незважаючи на відсутність на службі, жінка продовжувала отримувати зарплату. Керівництво частини не реагувало на її прогули, в результаті з державного бюджету було безпідставно виплачено майже 190 тис. грн.

Військовослужбовиця навіть під час своєї відсутності на робочому місці продовжувала отримувати зарплату Фото: ДБР

Тепер військовослужбовиці інкримінують одразу дві статті Кримінального кодексу України: ухилення від військової служби шляхом обману, скоєне в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 409 КК України), а також шахрайство, що заподіяло значну шкоду (ч. 3 ст. 190 КК України). Якщо її вину буде доведено, їй загрожує до 10 років ув'язнення.

