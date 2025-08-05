19-летний вратарь сбежал за границу несмотря на контракт: появилось официальное заявление "Кривбасса"

Из СМИ стало известно об "исчезновении" юного футболиста Игоря Омельченко, который выехал вместе с командой на сборы в Словению и якобы решил завершить карьеру. В клубе подтвердили, что вратарь отказывается возвращаться.

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Информация о том, что Омельченко самовольно покинул расположение команды на сборах, правдива. Это подтвердил в своем официальном заявлении футбольный клуб "Кривбасс".

Пресс-служба сообщила, что 19-летний футболист действительно сбежал во время сборов в Словении, не вернувшись вместе с командой в Украину. Отмечается, что клуб связался с вратарем, но тот отказывается возвращаться.

""Кривбасс" продолжает проводить все необходимые мероприятия для возвращения футболиста в расположение команды и коммуницирует с соответствующими органами по данному вопросу", — заверили в клубе.

Кроме того, о ситуации сообщили Украинской Премьер-лиге.

"Футболист имеет действующий контракт с нашим Клубом еще на один год. Мы призываем Игоря Омельченко вернуться к выполнению контрактных обязательств", — добавили в "Кривбассе".

Пресс-служба УПЛ не комментировала побег юного футболиста. Также ситуацию не объяснял в соцсетях сам Омельченко.

Побег Омельченко: что предшествовало

Фото Игоря Омельченко Фото: Соцсети

О том, что 19-летний основной вратарь молодежной команды предыдущего сезона "где-то исчез", сообщил спортивный журналист Игорь Бурбас. По его словам, неделю команда вернулась со сборов без одного игрока, который прекратил выходить на связь. Бурбас информировал, что Омельченко решил завершить карьеру несмотря на действующий контракт с клубом "Кривбасс".

В медиа "Свои" со ссылкой на представителя клуба передали, что футболистов отпустили на отдых в выходные. Вратарь собрал свои вещи и к тренировкам уже не вернулся. Как известно, он имеет контракт до 30 июня 2026 года.

Напомним, 1 августа Фокус сообщал о внезапном выезде форварда клуба "Металлист 1925" Алексея Сидорова. В ФК информировали, что спортсмен объяснил свой поступок семейными обстоятельствами, и призвали его вернуться к выполнению обязательств по контракту.

Ранее, в конце июня, стало известно о намерении легендарного полузащитника "Динамо" и сборной Андрея Ярмоленко завершать карьеру. Спортсмен признался, что подписал контракт на один сезон, который станет для него знаковым и последним.