19-річний воротар втік за кордон попри контракт: з'явилась офіційна заява "Кривбасу"

Зі ЗМІ стало відомо про "зникнення" юного футболіста Ігоря Омельченка, який виїхав разом з командою на збори у Словенію і нібито вирішив завершити кар’єру. У клубі підтвердили, що воротар відмовляється повертатись.

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Інформація про те, що Омельченко самовільно залишив розташування команди на зборах, правдива. Це підтвердив у своїй офіційній заяві футбольний клуб "Кривбас".

Пресслужба повідомила, що 19-річний футболіст дійсно втік під час зборів у Словенії, не повернувшись разом з командою до України. Зазначається, що клуб зв’язався з воротарем, але той відмовляється повертатись.

""Кривбас" продовжує проводити усі необхідні заходи для повернення футболіста до розташування команди та комунікує з відповідними органами стосовно даного питання", — запевнили у клубі.

Окрім того, про ситуацію повідомили Українську Прем’єр-лігу.

"Футболіст має чинний контракт з нашим Клубом ще на один рік. Ми закликаємо Ігоря Омельченка повернутись до виконання контрактних зобовʼязань", — додали у "Кривбасі".

Пресслужба УПЛ не коментувала втечу юного футболіста. Також ситуацію не пояснював у соцмережах сам Омельченко.

Втеча Омельченка: що передувало

Фото Ігоря Омельченка Фото: Соцмережi

Про те, що 19-річний основний воротар молодіжної команди попереднього сезону "десь зник", повідомив спортивний журналіст Ігор Бурбас. З його слів, тиждень команда повернулась зі зборів без одного гравця, який припинив виходити на зв’язок. Бурбас інформував, що Омельченко вирішив завершити кар’єру попри дійсний контракт з клубом "Кривбас".

У медіа "Свої" з посиланням на представника клубу передали, що футболістів відпустили на відпочинок у вихідні. Воротар зібрав свої речі й до тренувань вже не повернувся. Як відомо, він має контракт до 30 червня 2026 року.

Нагадаємо, 1 серпня Фокус повідомляв про раптовий виїзд форварда клубу "Металіст 1925" Олексія Сидорова. У ФК інформували, що спортсмен пояснив свій вчинок сімейними обставинами, і закликали його повернутись до виконання зобов’язань за контрактом.

Раніше, наприкінці червня, стало відомо про намір легендарного півзахисника "Динамо" і збірної Андрія Ярмоленка завершувати кар’єру. Спортсмен зізнався, що підписав контракт на один сезон, який стане для нього знаковим і останнім.