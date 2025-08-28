Закрыли глаза на "Калибры" и Х-35: почему Запад проигнорировал угрозу от РФ, — аналитик

Россия обладает двумя видами крылатых ракет, которые летят на расстояние от 300 до 2,5 тысяч километров и несут боеголовки весом в полтонны. Аналитик Брэндон Вайхерт рассказал о возможностях этих средств поражения и объяснил, почему Запад не должен воспринимать РФ как страну, которая умеет только продавать нефть и угрожать ржавой ядерной бомбой.

Обе ракеты ["Калибр" и Х-35 "Уран"] — настоящее достижение российских инженеров, демонстрирующее точность и технологическое совершенство военно-морского оружия, которое многие на Западе уже списали со счетов.

Россия показывает миру, что она не просто "бензоколонка с ядерным оружием", как ее описывал покойный сенатор США Джон Маккейн. С начала войны в Украине Москва стала самодостаточной, продавая свои огромные запасы энергоресурсов таким странам, как Индия и Китай, уклоняясь от санкций, введенных США, и одновременно подняв свою оборонную промышленность на уровень, производящий за три месяца объемы, для которых НАТО понадобился бы год.

Аналитический материал на портал National Interest посвящен российским ракетам, на которые стоит обратить внимание западным военным.

Россияне активно используют ракеты "Калибр" на войне в Украине Фото: РИА Новости

Учитывая продвижение российских войск в Украине, у украинцев мало шансов достичь заявленных стратегических целей по восстановлению контроля Киева над восточной Украиной или Крымским полуостровом. Тем временем Россия продолжает усиливать свое влияние в Центральной Азии, соревнуясь с Западом за доминирование в этом регионе. Не оставляя без внимания Дальний Восток, Россия недавно провела масштабные военные учения в Японском море, в ходе которых были испытаны мощные крылатые ракеты "Калибр-НК" и "Уран" (Х-35).

Описание ракеты "Калибр"

"Калибр-НК" — это корабельная версия ракеты из семейства "Калибр", отличающаяся высокой дальностью поражения наземных целей. Ракета "Уран", также известная как Х-35, представляет собой компактную противокорабельную ракету, предназначенную для нанесения тактических ударов. Оба вида оружия предназначены для асимметричной войны, позволяя наносить удары с морских платформ по морским и наземным целям.

Разработанное российским "НПО Новатор" (ОКБ-8), семейство ракет "Калибр" появилось в постсоветскую эпоху и было принято на вооружение в 1994 году. Обозначение "Калибр-НК" относится конкретно к версии, запускаемой с надводных кораблей и оптимизированной для нанесения ударов по наземным целям. Отечественное обозначение этой ракеты — 3М14Т, а экспортные варианты продаются под названием "Клуб-Н". При разработке ракеты были учтены недостатки предыдущих систем, и она превратилась в модульную конструкцию, способную нести обычные или ядерные боеголовки весом до 500 кг.

Технические характеристики "Калибра-НК" свидетельствуют об увеличении дальности и маневренности. Дальность полета внутренних версий составляет 1500-2500 км. Оснащенный многоступенчатой твердотопливной ракетой и турбореактивным двигателем, "Калибр-НК" летит с дозвуковой скоростью, но противокорабельные варианты могут разгоняться до 3 Махов в конечной фазе, хотя они предназначены в первую очередь для ударов по наземным целям и дозвуковых скоростей. Наведение осуществляется с помощью инерционных систем с интеграцией ГЛОНАСС при полете на сверхнизких высотах, чтобы избежать обнаружения радаром.

Для запуска "Калибр-НК" предназначены системы вертикального запуска (VLS) на российских военных кораблях, таких как фрегаты типа "Адмирал Горшков", корветы типа "Буян-М" и корабли типа "Гепард". Контейнерная модификация "Клуб-К" добавляет элемент обмана, позволяя разворачивать ракеты с грузовиков или из транспортных контейнеров. "Калибр-НК" доказал свою эффективность в реальных конфликтах. Во время гражданской войны в Сирии российские корабли в Каспийском море в 2015 году запустили 26 ракет "Калибр-НК", поразив цели ИГИЛ на расстоянии более 1450 км. Кроме того, во время вторжения в Украину в 2022 году это оружие было использовано для нанесения высокоточных ударов по украинским командным центрам и инфраструктуре, в частности в Одессе и Виннице.

Описание ракеты Х-35 "Уран"

Ракета "Уран", или Х-35, появилась в результате разработок советской эпохи, начавшихся в 1970-х годах в центре "Звезда-Стрела". Официальное производство началось в 1983 году для оснащения кораблей среднего тоннажа, а первая экспортная модификация (Х-35Е) поступила в Индию в 1996 году. Россия интегрировала ракету в свой флот в 2003 году, позиционируя ее как экономически эффективную замену старой ракеты П-15 "Термит" — стоимость новой ракеты на 2010 год составляла около 500 тысяч долларов.

Основные технические характеристики подчеркивают тактическое назначение "Урана". Версия ракеты, запускаемая с воздуха, весит 520 кг, а варианты для кораблей и вертолетов несколько тяжелее — 610 кг. Эта система несет 145-килограммовую кумулятивную осколочную боеголовку. Оснащенная турбовинтовым двигателем R95TP-300, она развивает скорость около 0,8 Маха и имеет дальность около 130 км. Модернизированная версия — вариант Х-35У, представленный в 2015 году, — может достигать дальности до 300 км. Наведение сочетает в себе инерционную навигацию с активным радиолокационным самонаведением (дальность действия головки самонаведения до 50 км в модернизированных версиях), что позволяет летать на высоте от 4 до 15 метров над уровнем моря без риска обнаружения.

Варианты ракеты включают Х-35 для применения в море, модернизированный Х-35У для нанесения ударов по наземным целям и береговые системы, такие как "Бал-Е" (SSC-6 Sennight), которые могут запускать до 32 ракет. Платформы для запуска очень разнообразны: самолеты (Су-35, Су-57), вертолеты (Ка-52), корабли и наземные батареи. Боевое применение Х-35 пока ограничено, но эффективно; система "Бал" была успешно испытана в 2004 году и поступила на вооружение в 2008 году.

Во время российско-украинской войны украинские войска перехватывали ракеты Х-35 в море, что доказывает их применение в береговой и противокорабельной обороне.

Как ракеты "Калибр-НК" и "Уран" дополняют друг друга

Хотя "Калибр-НК" и "Уран" усиливают ударные возможности российского флота, они заметно отличаются друг от друга. Увеличенная дальность и ориентация на наземные цели делают "Калибр-НК" идеальным для стратегических операций, в отличие от "Урана" с меньшей дальностью и ориентацией на противокорабельные тактические операции. Вместе они обеспечивают многоуровневую оборону и нападение, причем "Калибр" предлагает дальнобойность, а "Уран" — доступность и универсальность.

Обе ракеты — настоящее достижение российских инженеров, демонстрирующее точность и технологическое совершенство военно-морских вооружений, которые многие на Западе уже списали со счетов. Развитие этих двух ракет отражает постоянные инновации в высокоточном вооружении, создает проблемы для глобальной безопасности и подчеркивает необходимость принятия решительных контрмер. В условиях геополитической напряженности эти системы наверняка останутся центральным элементом военной стратегии России. Если россияне действительно обратят свой взгляд на восток, эти ракеты будут иметь ключевое значение для Тихоокеанского флота РФ.

Брендон Дж. Вайхерт — аналитик по национальной безопасности National Interest, бывший сотрудник Конгресса и геополитический аналитик, который пишет для The Washington Times, Asia Times и The-Pipeline. Автор книг Winning Space: How America Remains a Superpower, Biohacked: China's Race to Control Life и The Shadow War: The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy.