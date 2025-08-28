Сигнал Трампу: российские и китайские подлодки впервые вместе патрулировали Тихий океан

Это было первое в истории подобное совместное патрулирование России и Китая. Подлодки курсировали в Японском и Восточно-Китайском море.

Related video

Согласно заявлению Тихоокеанского флота России, патрулирование дизель-электрическими подводными лодками началось в начале августа, а участвовавшая в нем российская подлодка "Волхов" преодолела около 3200 км во время своего похода из базы во Владивостоке, пишет CNN.

Китай не подтвердил факт патрулирования, однако государственная газета Global Times упомянула об этом в своем сообщении в среду, ссылаясь на российские сообщения.

"Первое совместное патрулирование подводных лодок продемонстрировало высокий уровень стратегического взаимного доверия между Китаем и Россией. Поддержание связи между подводными лодками требует не только более высокого уровня технических знаний, но и более глубокого обмена информацией", — цитирует Global Times китайского военного эксперта Чжан Цзюньшэ.

Обеспечивали первое подводное патрулирование корвет "Громкий" и спасательный буксир "Фотий Крылов" Тихоокеанского флота. За последние несколько лет Китай и Россия активизировали военное сотрудничество.

"Благодаря совместным учениям и патрулированию китайские и российские военно-морские силы неуклонно наращивают свои возможности по совместному обеспечению морской безопасности и стабильности", — заявил Чжан.

В 2021 году в ходе похода, объявленного первым совместным китайско-российским военно-морским патрулем в западной части Тихого океана, флотилия из 10 китайских и российских военных кораблей совершила кругосветное плавание вокруг главного острова Японии.

С тех пор совместные патрули проводятся ежегодно.

РосСМИ сообщили 27 августа, что целью патрулирования субмарин "является укрепление военно-морского сотрудничества двух стран, обеспечение мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и защита морских экономических объектов России и Китая".

Пекин и Москва также расширяют спектр своего сотрудничества. Совместное воздушное и морское патрулирование у берегов Аляски проводится с 2023 года, включая совместное патрулирование четырьмя кораблями Береговой охраны Китая и двумя кораблями Пограничной службы России в Беринговом море у морской границы США и России в прошлом году.

Китайские корабли на совместном с РФ патруле Фото: Минобороны РФ

Ранее в этом месяце Береговая охрана США заявила, что отслеживает деятельность пяти китайских исследовательских судов в арктических водах США.

Тем временем, согласно заявлениям командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD), за последнюю неделю было зафиксировано не менее четырех полетов российских самолетов-разведчиков в зону опознавания ПВО Аляски. Там это как угрозу не рассматривают, так как в сообщении NORAD говорится, что подобная "российская активность" происходит регулярно.

Однако анализ релизов NORAD показывает, что четыре полета в неделю — явление необычное. Согласно заявлениям NORAD, российские самолеты отслеживались в зоне ПВО Аляски лишь по одному разу в июле и апреле, а также дважды в феврале этого года.

Напомним, ранее Королевские ВВС Великобритании присоединились к масштабной охоте НАТО на российскую подводную лодку, которую подозревают в угрозе американскому авианосцу у берегов Норвегии.

Также Фокус писал о том, как американцы отгоняли российский разведывательный самолет от Аляски.