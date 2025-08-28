Сигнал Трампу: російські та китайські підводні човни вперше разом патрулювали Тихий океан

Це було перше в історії подібне спільне патрулювання Росії та Китаю. Підводні човни курсували в Японському і Східно-Китайському морі.

Згідно із заявою Тихоокеанського флоту Росії, патрулювання дизель-електричними підводними човнами розпочалося на початку серпня, а російський підводний човен "Волхов", який брав участь у ньому, подолав близько 3200 км під час свого походу з бази у Владивостоці, пише CNN.

Китай не підтвердив факт патрулювання, проте державна газета Global Times згадала про це у своєму повідомленні в середу, посилаючись на російські повідомлення.

"Перше спільне патрулювання підводних човнів продемонструвало високий рівень стратегічної взаємної довіри між Китаєм і Росією. Підтримка зв'язку між підводними човнами вимагає не тільки більш високого рівня технічних знань, а й більш глибокого обміну інформацією", — цитує Global Times китайського військового експерта Чжан Цзюньше.

Забезпечували перше підводне патрулювання корвет "Громкий" і рятувальний буксир "Фотій Крилов" Тихоокеанського флоту. За останні кілька років Китай і Росія активізували військову співпрацю.

"Завдяки спільним навчанням і патрулюванню китайські та російські військово-морські сили неухильно нарощують свої можливості щодо спільного забезпечення морської безпеки і стабільності", — заявив Чжан.

2021 року під час походу, оголошеного першим спільним китайсько-російським військово-морським патрулем у західній частині Тихого океану, флотилія з 10 китайських і російських військових кораблів здійснила навколосвітнє плавання навколо головного острова Японії.

Відтоді спільні патрулі проводяться щорічно.

РосЗМІ повідомили 27 серпня, що метою патрулювання субмарин "є зміцнення військово-морського співробітництва двох країн, забезпечення миру і стабільності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні, моніторинг морської акваторії та захист морських економічних об'єктів Росії і Китаю".

Пекін і Москва також розширюють спектр своєї співпраці. Спільне повітряне і морське патрулювання біля берегів Аляски проводять із 2023 року, включно зі спільним патрулюванням чотирма кораблями Берегової охорони Китаю і двома кораблями Прикордонної служби Росії у Беринговому морі біля морського кордону США і Росії минулого року.

Китайські кораблі на спільному з РФ патрулі

Раніше цього місяця Берегова охорона США заявила, що відстежує діяльність п'яти китайських дослідницьких суден в арктичних водах США.

Тим часом, згідно із заявами командування повітряно-космічної оборони Північної Америки (NORAD), за останній тиждень було зафіксовано щонайменше чотири польоти російських літаків-розвідників у зону розпізнавання ППО Аляски. Там це як загрозу не розглядають, оскільки в повідомленні NORAD йдеться про те, що подібна "російська активність" відбувається регулярно.

Однак аналіз релізів NORAD показує, що чотири польоти на тиждень — явище незвичайне. Згідно із заявами NORAD, російські літаки відстежувалися в зоні ППО Аляски лише по одному разу в липні та квітні, а також двічі в лютому цього року.

