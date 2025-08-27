Біля Норвегії війська НАТО полюють на російський підводний човен: що відомо

Королівські ВПС Великої Британії приєднуються до масштабного полювання НАТО на російський підводний човен, який підозрюють у загрозі американському авіаносцю біля берегів Норвегії.

Полювання на російський підводний човен почалося 25 серпня і триває досі. Союзники по НАТО вже провели щонайменше 27 спеціальних операцій з відстеження субмарин. Операція, яка, за словами інсайдерів, не є навчаннями, проводиться в той час, як USS Gerald R. Ford — найсучасніший і найдорожчий авіаносець у світі вартістю близько 10 мільярдів доларів, проводить навчання з ВМС Норвегії у водах Арктики, пише Daily Mail.

Королівські військово-повітряні сили відправили вісім літаків P-8A Poseidon з авіабази Лоссімаут у Шотландії, тоді як Військово-повітряні сили Норвегії зробили ще три вильоти з авіабази Евенес поблизу Нарвіка, розташованої далеко за Полярним колом.

Авіаносець USS Gerald R. Ford

ВМС США також підняли в повітря патрульні літаки з бази в Ісландії і перекинули підкріплення із Сицилії для підтримки пошукової операції.

Ці морські патрульні літаки Poseidon оснащені сучасними протичовновими датчиками, торпедами, ракетами і гідроакустичними буями.

Їх можна використовувати для стеження за підводним рухом, що дає силам НАТО можливість виявляти підводні човни, які діють глибоко під поверхнею.

Російські підводні човни раніше вже бачили біля берегів Норвегії Фото: Royal Navy

Багато літаків під час виконання завдання відключили транспондери, щоб не видавати своє місце розташування.

У норвезьких водах для надання допомоги в пошуках був також розгорнутий спеціальний протичовновий фрегат HMS Somerset разом із кораблями НАТО, які здійснюють спостереження за Крайньою Північчю.

Міністерство оборони Великої Британії підтвердило, що операція триває, але відмовилося розкрити будь-які подробиці операції.

"Британські літаки P-8 Poseidon безперервно беруть участь в операціях, захищаючи національні інтереси і забезпечуючи безпеку Великої Британії та наших союзників. З міркувань безпеки ми не будемо коментувати подробиці операції", — коротко повідомив представник ВПС Великої Британії.

Однак колишній командир підводного човна Королівського флоту Раян Ремсі заявив, що демонстрація сили була покликана підкреслити домінування НАТО в регіоні.

Військові кораблі НАТО біля берегів Норвегії Фото: Соцсети

"НАТО демонструє, що контролює ситуацію. Або вони вже виявили цей підводний човен або підводні човни й утримують його, або він ще не в них, і їм потрібно його захопити", — заявив Ремсі, ґрунтуючись на своєму бойовому досвіді.

Колишній командувач ВМС США Том Шарп додав: "Схоже, вони виявили російський підводний човен і обстрілюють його. Вони ніби кажуть Росії: "Ми тебе бачимо".

Полювання відбувається на тлі збереження високої напруженості у відносинах між НАТО і Москвою після вторгнення Росії в Україну і посилення військової активності в Арктиці.

Західні офіційні особи неодноразово попереджали, що російські підводні човни здатні порушити роботу життєво важливої підводної інфраструктури, включно з трансатлантичними кабелями передавання даних і енергетичними трубопроводами.

Норвезьке море є частиною Ізюльського коридору — стратегічного морського проходу між Гренландією, Ісландією та Великою Британією, який є ключовою лінією оборони НАТО з часів Холодної війни. Контроль над цим регіоном має вирішальне значення для запобігання непоміченому проникненню російських підводних човнів у Північну Атлантику.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ще місяць тому оголосив про розміщення двох атомних підводних човнів ближче до РФ "після "дуже провокативних заяв" експрезидента Росії Дмитра Медведєва.

А також свою нову субмарину показав Китай. Новий атомний підводний човен із балістичними ракетами вийшов на патрулювання, а один із членів екіпажу заявив про готовність "без вагань" запустити ракети після наказу.