Возле Норвегии войска НАТО охотятся на российскую подлодку: что известно

Королевские ВВС Великобритании присоединяются к масштабной охоте НАТО на российскую подводную лодку, которую подозревают в угрозе американскому авианосцу у берегов Норвегии.

Охота на российскую подлодку началась 25 августа и продолжается до сих пор. Союзники по НАТО уже провели не менее 27 специальных операций по отслеживанию субмарин. Операция, которая, по словам инсайдеров, не является учениями, проводится в то время, как USS Gerald R. Ford — самый современный и дорогой авианосец в мире стоимостью около 10 миллиардов долларов, проводит учения с ВМС Норвегии в водах Арктики, пишет Daily Mail.

Королевские военно-воздушные силы отправили восемь самолетов P-8A Poseidon с авиабазы ​​Лоссимаут в Шотландии, в то время как Военно-воздушные силы Норвегии сделали еще три вылета с авиабазы ​​Эвенес близ Нарвика, расположенной далеко за Полярным кругом.

ВМС США также подняли в воздух патрульные самолеты с базы в Исландии и перебросили подкрепление из Сицилии для поддержки поисковой операции.

Эти морские патрульные самолеты Poseidon оснащены современными противолодочными датчиками, торпедами, ракетами и гидроакустическими буями.

Их можно использовать для слежения за подводным движением, что дает силам НАТО возможность обнаруживать подводные лодки, действующие глубоко под поверхностью.

Многие самолеты во время выполнения задания отключили транспондеры, чтобы не выдавать свое местоположение.

В норвежских водах для оказания помощи в поисках был также развернут специальный противолодочный фрегат HMS Somerset вместе с кораблями НАТО, осуществляющими наблюдение за Крайним Севером.

Министерство обороны Великобритании подтвердило, что операция продолжается, но отказалось раскрыть какие-либо подробности операции.

"Британские самолеты P-8 Poseidon непрерывно участвуют в операциях, защищая национальные интересы и обеспечивая безопасность Великобритании и наших союзников. По соображениям безопасности мы не будем комментировать подробности операции", — коротко сообщил представитель ВВС Великобритании.

Однако бывший командир подводной лодки Королевского флота Райан Рэмси заявил, что демонстрация силы была призвана подчеркнуть доминирование НАТО в регионе.

"НАТО демонстрирует, что контролирует ситуацию. Либо они уже обнаружили эту подводную лодку или подводные лодки и удерживают ее, либо она еще не у них, и им нужно ее захватить", — заявил Рэмси, основываясь на своем боевом опыте.

Бывший командующий ВМС США Том Шарп добавил: "Похоже, они обнаружили российскую подводную лодку и обстреливают ее. Они как бы говорят России: "Мы тебя видим".

Охота происходит на фоне сохраняющейся высокой напряженности в отношениях между НАТО и Москвой после вторжения России в Украину и усиления военной активности в Арктике.

Западные официальные лица неоднократно предупреждали, что российские подводные лодки способны нарушить работу жизненно важной подводной инфраструктуры, включая трансатлантические кабели передачи данных и энергетические трубопроводы.

Норвежское море является частью Изюльского коридора — стратегического морского прохода между Гренландией, Исландией и Великобританией, который является ключевой линией обороны НАТО со времен Холодной войны. Контроль над этим регионом имеет решающее значение для предотвращения незамеченного проникновения российских подводных лодок в Северную Атлантику.

