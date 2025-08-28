Британия заказала разработку новой баллистической ракеты Nightfall на 600 км: успеет ли за 9 месяцев

Британские военные ожидают, что должна быть баллистическая ракета дальностью 600 км, способная безопасно запускаться с мобильной платформы в условиях высокой тактической угрозы, с возможностью навигации и точного поражения по запрогнозированным пользователем координатам.

Министерство обороны Великобритании анонсировало проект NIGHTFALL, который предусматривает создание новой оперативно-тактической баллистической ракеты с дальностью более 600 километров в рекордные сроки. Об этом говорится на официальном правительственном портале gov.uk.

Минобороны объявило об открытии этапа "раннего взаимодействия", которая предполагает, что идея закупки сейчас активна и она находится на стадии разработки и оценивается заинтересованность со стороны потенциальных поставщиков. Ожидают получить баллистическую ракету дальностью 600 км, способную безопасно запускаться с мобильной платформы в условиях высокой тактической угрозы, с возможностью навигации и точного поражения по запрогнозированным пользователем координатам.

Ракеты Британии — какие требования к новому оружию

Среди требований к разработчикам то, что ракета должна быть действенной в любое время суток и при любых погодных условиях, с низкой многоспектральной сигнатурой, устойчивой к сложной электромагнитной среде, включая среду с отказом и ухудшением сигнала глобальных спутниковых систем (GPS, ГЛОНАСС, Galileo и BeiDo) и устойчивой к целенаправленным атакам РЭБ и спуфингу (фальсификации сигналов GPS и т.д.).

С учетом потенциального будущего контракта, производство должно быть масштабируемым для удовлетворения эксплуатационных требований, не менее 10 единиц в месяц, с возможностью дальнейшего увеличения, планируют британцы. Среди требований — ракета должна нести около 300 килограммов только взрывчатого вещества и иметь квазибаллистическую траекторию, то есть маневрировать на терминальной стадии полета, обеспечивая точное попадание в цель с круговым отклонением не более 5 метров. Ее пусковая установка должна нести минимум две баллистические ракеты и запускаться в условиях высокой тактической угрозы в течение 15 минут. После запуска пусковая установка и экипаж должны иметь возможность быстро покинуть район в течение 5 минут.

Минобороны Британии заявило, что ожидаемая стоимость одной ракеты не должна превышать 500 000 фунтов стерлингов ($675 000) за единицу, без учета боевой части, пусковой установки и других расходов на разработку.

"Мы ищем технологии, которые можно собрать в течение 9-12 месяцев, чтобы обеспечить не менее пяти полностью укомплектованных единиц для испытаний. Если ваш продукт отвечает на часть проблемы, мы призываем вас принять участие и сотрудничать с другими компаниями, которые также могут быть частью решения", — говорится в сообщении Министерства обороны Великобритании.

