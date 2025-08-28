Британія замовила розробку нової балістичної ракети Nightfall на 600 км: чи встигне за 9 місяців

Британські військові очікують, що має бути балістична ракета дальністю 600 км, здатна безпечно запускатися з мобільної платформи в умовах високої тактичної загрози, з можливістю навігації та точного ураження за запрогнозованими користувачем координатами.

Related video

Міністерство оборони Великої Британії анонсувало проєкт NIGHTFALL, який передбачає створення нової оперативно-тактичної балістичної ракети з дальністю понад 600 кілометрів у рекордні терміни. Про це йдеться на офіційному урядовому порталі gov.uk.

Міноборони оголосило про відкриття етапу "ранньої взаємодії", яка передбачає, що ідея закупівлі зараз активна і вона перебуває на стадії розробки та оцінюється зацікавленість з боку потенційних постачальників. Очікують отримати балістичну ракету дальністю 600 км, здатна безпечно запускатися з мобільної платформи в умовах високої тактичної загрози, з можливістю навігації та точного ураження за запрогнозованими користувачем координатами.

Ракети Британії — які вимоги до нової зброї

Серед вимог до розробників те, що ракета має бути дієвою в будь-який час доби та за будь-яких погодних умов, з низькою багатоспектральною сигнатурою, стійкою до складного електромагнітного середовища, включаючи середовище з відмовою та погіршенням сигналу глобальних супутникових систем (GPS, ГЛОНАСС, Galileo та BeiDo) та стійкою до цілеспрямованих атак РЕБ та спуфінгу (фальсифікації сигналів GPS тощо).

З урахуванням потенційного майбутнього контракту, виробництво має бути масштабованим для задоволення експлуатаційних вимог, щонайменше 10 одиниць на місяць, з можливістю подальшого збільшення, планують британці. Серед вимог — ракета повинна нести близько 300 кілограмів лише вибухової речовини й мати квазібалістичну траєкторію, тобто маневрувати на термінальній стадії польоту, забезпечуючи точне влучання у ціль з круговим відхиленням не більше 5 метрів. Її пускова установка повинна нести мінімум дві балістичні ракети та запускатися в умовах високої тактичної загрози упродовж 15 хвилин. Після запуску пускова установка та екіпаж повинні мати можливість швидко залишити район протягом 5 хвилин.

Міноборони Британії заявило, що очікувана вартість однієї ракети не повинна перевищувати 500 000 фунтів стерлінгів ($675 000) за одиницю, без урахування бойової частини, пускової установки та інших витрат на розробку.

"Ми шукаємо технології, які можна зібрати протягом 9-12 місяців, щоб забезпечити щонайменше п'ять повністю укомплектованих одиниць для випробувань. Якщо ваш продукт відповідає на частину проблеми, ми закликаємо вас взяти участь та співпрацювати з іншими компаніями, які також можуть бути частиною рішення", — йдеться в повідомленні Міністерства оборони Великої Британії.

Нагадаємо, що американська оборонна компанія Kratos розробляє новий дрон, який перевозить БК, несе датчики та проводить дозаправлення в повітрі.

Раніше повідомлялося, що ЗС РФ вигадали імітацію українського важкого дрона-бомбардувальника "Баба Яга". Росіяни показали не власний безпілотник, а кустарний виріб, який здатен нести 10 кг вибухівки.