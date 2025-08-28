10-15 лет вперед: как Украина моделирует возвращение Крыма и Донбасса, — Минобороны

Украине необходимо приобретать и удерживать преимущество в Черном море и понимать, что сегодня оккупированный полуостров превратился в мощную военную базу Российской Федерации с большим количеством военных, пояснил первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк.

Украина имеет видение относительно того, как вернуть все оккупированные Россией территории. По этому поводу с международными партнерами проводились "военные игры" и моделировались различные ситуации. Об этом сказал первый заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк сказал во время международного форума экспертной сети Крымской платформы.

"У нас есть направления, есть видение как вернуть все временно оккупированные территории обратно в состав Украины. Мы вместе с партнерами, с британцами, американцами, проводили ряд "военных игр" и моделировали различные ситуации, и на 10-15 лет вперед у нас есть видение куда нам двигаться, как нам развиваться", — подчеркнул Гаврилюк.

Он добавил, что Украине необходимо приобретать и удерживать преимущество в Черном море и понимать, что сегодня оккупированный полуостров превратился в мощную военную базу РФ с большим количеством военных.

Иван Гаврилюк отметил, что сейчас основная задача Украины сделать так, чтобы уменьшить военные ресурсные возможности России, поскольку она нацелилась на ведение войны на истощение и заручилась поддержкой нескольких стран. Среди побед Украины он назвал хорошую дипломатию и санкционное давление на Российскую Федерацию, цель которых — истощение ресурсов РФ, военно-политическое единство Украины, создание военных производств, наличие демократических принципов и координированную поддержку Запада.

Оккупация Крыма — детали

Напомним, что президент США Дональд Трамп заявил, что вступление Украины в НАТО и возвращение Крыма невозможны. Он также выразил надежду на улучшение отношений между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным и возможность проведения двусторонних переговоров.

Ранее Фокус писал, что во время визита в Белый дом президент Украины Владимир Зеленский не исключал возможности территориальных уступок, но в то же время подчеркнул Дональду Трампу соблюдение норм Конституции Украины.