10-15 років наперед: як Україна моделює повернення Криму та Донбасу, — Міноборони

Україні необхідно здобувати й утримувати перевагу в Чорному морі та розуміти, що сьогодні окупований півострів перетворився в потужну військову базу Російської Федерації з великою кількістю військових, пояснив перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк.

Related video

Україна має бачення щодо того, як повернути усі окуповані Росією території. З цього приводу з міжнародними партнерами проводилися "військові ігри" і моделювалися різні ситуації. Про це сказав перший заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк сказав під час міжнародного форуму експертної мережі Кримської платформи.

"В нас є напрямки, є бачення як повернути усі тимчасово окуповані території назад до складу України. Ми разом з партнерами, з британцями, американцями, проводили низку "військових ігор" і моделювали різні ситуації, і на 10-15 років вперед у нас є бачення куди нам рухатися, як нам розвиватися", — наголосив Гаврилюк.

Він додав, що Україні необхідно здобувати й утримувати перевагу в Чорному морі та розуміти, що сьогодні окупований півострів перетворився в потужну військову базу РФ з великою кількістю військових.

Іван Гаврилюк наголосив, що зараз основне завдання України зробити так, аби зменшити військові ресурсні можливості Росії, оскільки вона націлилася на ведення війни на виснаження і заручилася підтримкою кількох країн. Серед перемог України він назвав хорошу дипломатію і санкційний тиск на Російську Федерацію, мета яких — виснаження ресурсів РФ, військово-політичну єдність України, створення військових виробництв, наявність демократичних принципів і координовану підтримку Заходу.

Окупація Криму — деталі

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що вступ України до НАТО та повернення Криму неможливі. Він також висловив сподівання на покращення відносин між Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним та можливість проведення двосторонніх переговорів.

Раніше Фокус писав, що під час візиту до Білого дому президент України Володимир Зеленський не виключав можливості територіальних поступок, але водночас наголосив Дональду Трампу на дотриманні норм Конституції України.