"Решающий аргумент": артиллерия остается "богом войны" даже в эпоху дронов, — военные

В эпоху беспилотных систем роль артиллерии ничуть не стала меньшей. Напротив, украинский опыт показывает: гаубицы остаются ключевым инструментом на поле боя, несмотря на массовое внедрение дронов.

Украинские артиллеристы утверждают, что гаубицы продолжают играть важнейшую роль в российско-украинской войне, а США и их союзники обращаются к опыту Украины, размышляя над созданием и использованием артиллерии нового поколения. Об этом говорится в материале The Wall Street Journal.

Безусловно, дроны открыли новые возможности — они точны, гибки в применении, способны выявлять позиции противника еще до выстрела, указывается в статье. Но у артиллерии есть то, чего нет у беспилотников: мощь и массовый эффект. Один артиллерийский залп может уничтожить укрепленный рубеж или группу солдат за минуты, тогда как дронам на это потребуются десятки вылетов.

Командир артбатареи с позывным "Рысь" рассказал журналистам об одном боевом эпизоде. Однажды бойцы заметили продвижение группы противника из 12 бойцов. Необходимо было решить — ударить беспилотниками или же открыть огонь из артиллерии. В итоге выбор был сделан в пользу гаубиц.

"Для 12 солдат, возможно, потребовалось бы 12 беспилотников, и потребовалось бы время, чтобы доставить их туда", — отметил "Рысь".

Командир подразделения ВСУ с позывным "Рысь" Фото: The Wall Street Journal

Оружие ВСУ — дроны и артиллерия

Генерал Джеймс Рейни, командующий Командованием будущих операций армии США, отмечает, что американская армия внимательно изучает украинский опыт. По его словам, дроны стали серьезным вызовом, но гаубицы сохраняют свою ценность.

"Если вы пытаетесь пересечь реку, а у вас есть окопавшийся враг, и нет гражданских лиц, вы не хотите летать на БПЛА и убивать людей по одному. Вы хотите, чтобы артиллерия "поставила в огонь дальний берег этой реки", — сказал американский генерал.

БПЛА и артиллерия: баланс применения

По словам западных аналитиков, в пользу пушек говорят и факты потерь от артиллерийского огня, особенно в первый год войны. Однако на сегодняшний день до 80% ущерба наносится именно беспилотными системами. К примеру, Украина использует беспилотники чаще, чем артиллерию, во многом потому, что дронов у нее больше, чем гаубиц и снарядов к ним, а не потому, что они эффективнее артиллерии.

С другой стороны, 155-мм артиллерийский снаряд стоит около 3200 долларов, в то время как китайский Mavic — примерно 1000 долларов, хотя и имеет ограничение по дальности и полезной нагрузке.

"Дрон может пролететь в окно и подорвать комнату, а гаубица разрушает весь дом", — поясняет полковник Сергей Мусиенко, заместитель командующего ракетными войсками Украины.

САУ или гаубицы

Авторы материала отметили, что украинские воины ценят не только современные самоходные установки, но и более простые, буксируемые орудия. "Любимицей" артиллеристов ВСУ остается американская М777 благодаря простоте и надежности. Более старые системы M109 также востребованы — они легче чинятся и лучше маскируются.

Боевая работа гаубицы М777 Фото: Генштаб ВСУ

Современные немецкие Panzerhaubitze 2000 и шведские Archer показали высокую эффективность, но часто страдают от сложностей обслуживания.

"По крайней мере одна деталь или функция их Pz-2000 регулярно ломается или выходит из строя. Буквально, каждый день", — сказал "Рысь".

По словам генерала Рейни, артиллерия будет оставаться "богом войны", в особенности самоходные установки, которые более эффективны в ходе наступлений, в отличие от преимущественно статичных линий фронта в Украине.

Напомним, в Defense Express отметили, что украинская 155-мм гаубица "Богдана" постепенно занимает все более заметное место в артиллерии Сил обороны Украины. По мнению аналитиков, данная артсистема проще в обслуживании, а ее ремонт и снабжение проходит быстрее западных аналогов.