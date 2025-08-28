"Вирішальний аргумент": артилерія залишається "богом війни" навіть в епоху дронів, — військові

В епоху безпілотних систем роль артилерії анітрохи не стала меншою. Навпаки, український досвід показує: гаубиці залишаються ключовим інструментом на полі бою, попри масове впровадження дронів.

Українські артилеристи стверджують, що гаубиці продовжують відігравати найважливішу роль у російсько-українській війні, а США та їхні союзники звертаються до досвіду України, розмірковуючи над створенням і використанням артилерії нового покоління. Про це йдеться в матеріалі The Wall Street Journal.

Безумовно, дрони відкрили нові можливості — вони точні, гнучкі в застосуванні, здатні виявляти позиції супротивника ще до пострілу, вказується у статті. Але в артилерії є те, чого немає у безпілотників: міць і масовий ефект. Один артилерійський залп може знищити укріплений рубіж або групу солдатів за хвилини, тоді як дронам на це потрібні десятки вильотів.

Командир артбатареї з позивним "Рись" розповів журналістам про один бойовий епізод. Одного разу бійці помітили просування групи противника з 12 бійців. Необхідно було вирішити — вдарити безпілотниками або ж відкрити вогонь з артилерії. У підсумку вибір було зроблено на користь гаубиць.

"Для 12 солдатів, можливо, знадобилося б 12 безпілотників, і потрібен був би час, щоб доставити їх туди", — зазначив "Рись".

Командир підрозділу ЗСУ з позивним "Рись" Фото: The Wall Street Journal

Зброя ЗСУ — дрони й артилерія

Генерал Джеймс Рейні, командувач Командування майбутніх операцій армії США, зазначає, що американська армія уважно вивчає український досвід. За його словами, дрони стали серйозним викликом, але гаубиці зберігають свою цінність.

"Якщо ви намагаєтеся перетнути річку, а у вас є ворог, який окопався, і немає цивільних осіб, ви не хочете літати на БПЛА і вбивати людей по одному. Ви хочете, щоб артилерія "поставила у вогонь дальній берег цієї річки", — сказав американський генерал.

БПЛА та артилерія: баланс застосування

За словами західних аналітиків, на користь гармат говорять і факти втрат від артилерійського вогню, особливо в перший рік війни. Однак на сьогодні до 80% шкоди завдається саме безпілотними системами. Наприклад, Україна використовує безпілотники частіше, ніж артилерію, багато в чому тому, що дронів у неї більше, ніж гаубиць і снарядів до них, а не тому, що вони ефективніші за артилерію.

З іншого боку, 155-мм артилерійський снаряд коштує близько 3200 доларів, в той час як китайський Mavic — приблизно 1000 доларів, хоча і має обмеження за дальністю і корисним навантаженням.

"Дрон може пролетіти у вікно і підірвати кімнату, а гаубиця руйнує весь будинок", — пояснює полковник Сергій Мусієнко, заступник командувача ракетних військ України.

САУ або гаубиці

Автори матеріалу зазначили, що українські воїни цінують не тільки сучасні самохідні установки, а й простіші, буксировані знаряддя. "Улюбленицею" артилеристів ЗСУ залишається американська М777 завдяки простоті та надійності. Старіші системи M109 також мають попит — їх легше лагодити й вони краще маскуються.

Бойова робота гаубиці М777 Фото: Генштаб ЗСУ

Сучасні німецькі Panzerhaubitze 2000 і шведські Archer показали високу ефективність, але часто страждають від складнощів обслуговування.

"Принаймні одна деталь або функція їхніх Pz-2000 регулярно ламається або виходить з ладу. Буквально, кожен день", — сказав "Рись".

За словами генерала Рейні, артилерія залишатиметься "богом війни", особливо самохідні установки, які ефективніші під час наступів, на відміну від переважно статичних ліній фронту в Україні.

Нагадаємо, в Defense Express зазначили, що українська 155-мм гаубиця "Богдана" поступово посідає дедалі помітніше місце в артилерії Сил оборони України. На думку аналітиків, ця артсистема простіша в обслуговуванні, а її ремонт і постачання відбувається швидше західних аналогів.