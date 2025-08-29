Обстрел Киева: 10% дронов были реактивными, и это количество возрастет до 1000, — эксперт (видео)

Россия наладила производство БПЛА "Герань-3" с турбореактивными двигателями и будет наращивать их применение. При этом основатель компании-производителя оборонной продукции "First Contact" Валерий Боровик предупредил, что дроны-перехватчики не способны их сбивать из-за "грандиозной скорости".

Эксперт рассказал, 10% от всего запуска ВС РФ составляли именно реактивные дроны. Он уточнил, что речь идет не о последней атаке (ночью на 29 августа), а предыдущей — массированный обстрел Киева. Об этом известно из комментария в эфире телеканала "Киев".

"Количество будет увеличиваться. Они наладили производство, они даже показывают это. Поэтому надо готовиться, возможно, даже до тысячи дронов в день", — предупредил Боровик.

Он предположил, что таких массированных атак следует ожидать уже в этом году или в следующем. По словам эксперта, будет зависеть от того, насколько быстро России удастся наладить поставки комплектаций.

"Если мы говорим о реактивных дронах — фактически это ракета с крыльями. Скорость ее — уже выше 200 км/ч, это 300, 400, 500 и 600 км/ч может быть. При ударе в цель идет, уже при пикировании идет уже скорость 700 км/ч. То есть это грандиозная скорость для дронов-перехватчиков, которые уже изготавливаются и показали себя частично в обезвреживании дронов без турбореактивного двигателя", — пояснил он.

Боровик подчеркнул, что дроны-перехватчики не способны, как минимум сейчас, на борьбу с такими БПЛА. По его словам пока нет решения, которое позволило бы им догонять реактивные беспилотники или бить по ним со встречных курсов. Однако против них могут быть эффективны ракеты или пулеметы.

Также эксперт отметил, что сейчас насытить всю Украину средствами ПВО невозможно, поэтому современный вызов — сделать ракеты и комплексы дешевле. При этом нужна качественная система распознавания целей и доказывания.

Напомним, авиационный эксперт Валерий Романенко объяснил, чем "Герань-3" отличается от дрона "Герань-2" и какие имеет технические характеристики. Он проинформировал, что будущее борьбы с российскими дронами — за специализированными ракетами, которые производят на Западе.

В Clash Report сообщали, что в обломках реактивных дронов, примененных во время массированного удара по Киеву ночью на 28 августа, обнаружили детали западного и китайского производства. Однако в чешской компании PBS GROUP отрицали то, что их двигатели стоят в российских БПЛА.