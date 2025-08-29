Обстріл Києва: 10% дронів були реактивними, і ця кількість зросте до 1000, — експерт (відео)

Росія налагодила виробництво БПЛА "Герань-3" з турбореактивними двигунами й нарощуватиме їх застосування. Водночас засновник компанії-виробника оборонної продукції «First Contact» Валерій Боровик попередив, що дрони-перехоплювачі не здатні їх збивати через "грандіозну швидкість".

Експерт розповів, 10% від усього запуску ЗС РФ становили саме реактивні дрони. Він уточнив, що йдеться не про останню атаку (вночі на 29 серпня), а попередню — масований обстріл Києва. Про це відомо з коментаря в ефірі телеканалу "Київ".

"Кількість буде збільшуватись. Вони налагодили виробництво, вони навіть показують це. Тому треба готуватись, можливо, навіть до тисячі дронів на день", — попередив Боровик.

Він припустив, що таких масованих атак слід чекати вже цього року або наступного. Зі слів експерта, залежатиме від того, наскільки швидко Росії вдасться налагодити постачання комплектацій.

"Якщо ми говоримо про реактивні дрони — фактично це ракета з крилами. Швидкість її — вже вище 200 км/год, це 300, 400, 500 і 600 км/год може бути. При ударі в ціль іде, уже при пікіруванні йде вже швидкість 700 км/год. Тобто це грандіозна швидкість для дронів-перехоплювачів, які вже виготовляються і показали себе частково у знешкодженні дронів без турбореактивного двигуна", — пояснив він.

Боровик наголосив, що дрони-перехоплювачі не здатні, як мінімум зараз, на боротьбу з такими БПЛА. З його слів поки немає рішення, яке дозволило б їм наздоганяти реактивні безпілотники або бити по них з зустрічних курсів. Однак проти них можуть бути ефективні ракети або кулемети.

Також експерт зазначив, що нині наситити усю Україну засобами ППО неможливо, тому сучасний виклик — зробити ракети й комплекси дешевшими. При цьому потрібна якісна система розпізнавання цілей і доведення.

Нагадаємо, авіаційний експерт Валерій Романенко пояснив, чим "Герань-3" відрізняється від дрона "Герань-2" і які має технічні характеристики. Він проінформував, що майбутнє боротьби з російськими дронами — за спеціалізованими ракетами, які виробляють на Заході.

У Clash Report повідомляли, що в уламках реактивних дронів, застосованих під час масованого удару по Києву вночі на 28 серпня, виявили деталі західного й китайського виробництва. Однак у чеській компанії PBS GROUP заперечили те, що їхні двигуни стоять у російських БПЛА.