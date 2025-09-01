Дважды признавали без вести пропавшими: 4 бойцов ВСУ 12 суток держали позицию в полном окружении (видео)

Воины Вооруженных сил Украины, которые попали в армию по программе "Контракт 18-24", вступили с противником в бой под Покровском. Бойцы рассказали, как обезвреживали солдат Вооруженных сил Российской Федерации и скрывали это, чтобы не вычислили их позицию.

В конце июня бойцы 3-го штурмового батальона "Шквал" 92-й отдельной штурмовой бригады ВСУ заняли позиции в населенном пункте Разино Покровского района Донецкой области. В течение недели они вели бои с противником, который превосходил в несколько раз. Впоследствии на подкрепление "шкваловцам" пришли молодые контрактники, которые стали в армию по программе "Контракт 18-24". 30 июня позиция "Гидра" со всеми бойцами оказалась в окружении. Как держали украинские защитники "Гидру" рассказали на ютуб-канале "Бутусов плюс".

Украинские бойцы 12 дней держали позицию в окружении

Наступление на Доброполье — детали атак РФ

На видео объясняется, что на указанном отрезке фронта российские войска пытались развить наступление в направлении трассы Доброполье-Краматорск. "Привезли нас на БТРе с оружием, БК, провизией, выставили пулеметную точку. Тогда очень быстро все разворачивалось. На следующий день, как мы пришли, забежали два пид*ры, заминировали дорогу позади нас. По радийкам пид**ским слышали, что они должны взять это село любой ценой", — рассказал боец подразделения "Шквал" с позывным "Бара".

Военные признаются: на тот момент понимали, что если ВС РФ будут атаковать их с нескольких сторон одновременно, то они не продержатся. Командование отправило группу на поддержку. Она дошла до села, закрепилась и получили сообщение, что на окраине находятся трое украинских бойцов, которые были без рации. Военные объединились, закрепились и назвали эту позицию "Гидра".

Оккупанты вычислили украинских защитников и начали обстрелы, слышно на видео. Несколько бойцов получили ранения и оказали себе первую домедицинскую помощь.

"Нас было шестеро, после этого случая осталось четверо. Мы остались одни в селе Разино", — рассказал боец с позывным "Бара".

Однажды военный заметил, как россияне зашли в Разино и хотели набрать воды. Боец среагировал и обезвредил нескольких россиян. Далее бойцы заняли круговую оборону, поскольку им сообщили о приближении врага, и выдержали тяжелые бои.

"У нас во дворе тупо тир был, потому что у нас там лежало 8-9 тел россиян. Некоторых в кухоньку прятали, некоторых — за вагонетку, чтобы их не видели. Пытались все маскировать, что нас там вообще нет", — рассказал боец с позывным "Вест".

Оккупанты между тем по рациям сообщали, что захватили село и украинцев там нет.

"Шкваловцы" говорят, что выжить им помогали выстрелы россиян вверх, когда они искали друг друга, а в это время бойцы ВСУ успевали спрятаться. Также они постоянно прятали результаты отработок по врагу. Несколько дней подряд не было возможности использовать рацию, и за это время их успели объявить без вести пропавшими. Наконец бойцы вышли на связь, но потом — новые проблемы с рацией и снова объявления пропавшими без вести, рассказали молодые военные.

Несмотря на численное превосходство противника, украинские воины держали оборону против подразделений 51-й общевойсковой армии РФ. За 12 суток обороны они фактически оказались в тылу противника — на расстоянии около 8 км от своих позиций. Единственным путем спасения стал прорыв уже через вражеские порядки. Бойцы смогли связаться по рации с командирами и те передали им "посылку" с координатами выхода из окружения. Ребята отметили, что двигались четко по инструкциям, и им это удалось. В указанной точке бойцов забрал БТР.

"Хорошо, что мы сразу не пошли, а дождались, когда получили маршрут, потому что если бы мы пошли сами, у нас бы не получилось. Спасибо нашим командирам", — говорят бойцы.

Напомним, что в Донецкой области в районе поселка Нью-Йорк трое бойцов Нацполиции более 60 суток удерживали важную позицию. Их окопы располагались в посадке, которая через некоторое время оказалась в "серой" зоне, и россияне окружили их с трех сторон.

Также сообщалось, что украинский морпех вступил в рукопашный бой с российским оккупантом и захватил его в плен.