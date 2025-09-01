Двічі визнавали безвісти зниклими: 4 бійців ЗСУ 12 діб тримали позицію в повному оточенні (відео)

Воїни Збройних сил України, які потрапили у військо за програмою "Контракт 18-24", вступили з противником у бій під Покровськом. Бійці розповіли, як знешкоджували солдатів Збройних сил Російської Федерації та приховували це, щоб не вирахували їхню позицію.

Наприкінці червня бійці 3-го штурмового батальйону "Шквал" 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ зайняли позиції в населеному пункті Разіно Покровського району на Донеччині. Протягом тижня вони вели бої з противником, який переважав у кілька разів. Згодом на підкріплення "шквалівцям" прийшли молоді контрактники, які стали до війська за програмою "Контракт 18-24". 30 червня позиція "Гідра" з усіма бійцями опинилася в оточенні. Як тримали українські захисники "Гідру" розповіли на ютуб-каналі "Бутусов плюс".

Українські бійці 12 днів тримали позицію в оточенні

Наступ на Добропілля — деталі атак РФ

На відео пояснюється, що на вказаному відрізку фронту російські війська намагалися розвинути наступ у напрямку траси Добропілля–Краматорськ. "Привезли нас на БТрі зі зброєю, БК, провізією, виставили кулеметну точку. Тоді дуже швидко все розгорталося. На наступний день, як ми прийшли, забігли два під*ри, замінували дорогу позаду нас. По радійкам під**ським чули, що вони мають взяти це село за будь-яку ціну", — розповів боєць підрозділу "Шквал" з позивним "Бара".

Військові зізнаються: на той момент розуміли, що якщо ЗС РФ атакуватимуть їх з кількох сторін одночасно, то вони не протримаються. Командування відправило групу на підтримку. Вона дійшла до села, закріпилася та отримали повідомлення, що на околиці перебувають троє українських бійців, які були без рації. Військові об'єднались, закріпилися і назвали цю позицію "Гідра".

Окупанти вирахували українських захисників і почали обстріли, чути на відео. Кілька бійців отримали поранення і надали собі першу домедичну допомогу.

"Нас було шестеро, після цього випадку лишилося четверо. Ми залишилися самі в селі Разіно", — розповів боєць з позивним "Бара".

Одного дня військовий помітив, як росіяни зайшли в Разіно і хотіли набрати води. Боєць зреагував і знешкодив кількох росіян. Далі бійці зайняли кругову оборону, оскільки їм повідомили про наближення ворога, та витримали важкі бої.

"У нас у дворі тупо тир був, тому що у нас там лежало 8-9 тіл росіян. Деяких в кухоньку ховали, деяких — за вагонетку, щоб їх не бачили. Намагалися все маскувати, що нас там взагалі немає", — розповів боєць з позивним "Вест".

Окупанти між тим по раціях повідомляли, що захопили село й українців там немає.

"Шквалівці" кажуть, що вижити їм допомагали постріли росіян вгору, коли вони шукали одне одного, а в цей час бійці ЗСУ встигали сховатися. Також вони постійно ховали результати відпрацювань по ворогу. Кілька днів поспіль не було можливості використати рацію, і за цей час їх встигли оголосити безвісти зниклими. Врешті бійці вийшли на зв'язок, але потім — нові проблеми з рацією і знов оголошення зниклими безвісти, розповіли молоді військові.

Попри чисельну перевагу противника, українські воїни тримали оборону проти підрозділів 51-ї загальновійськової армії РФ. За 12 діб оборони вони фактично опинилися в тилу противника – на відстані близько 8 км від своїх позицій. Єдиним шляхом порятунку став прорив уже через ворожі порядки. Бійці змогли зв'язатися по рації з командирами й ті передали їм "посилку" з координатами виходу з оточення. Хлопці наголосили, що рухались чітко за інструкціями, і їм це вдалося. В зазначеній точці бійців забрав БТР.

"Добре, що ми одразу не пішли, а дочекалися, коли отримали маршрут, бо якби ми пішли самі, в нас би не вийшло. Дякуємо нашим командирам", — кажуть бійці.

