Выбрали "специальную" точку: под Дебальцево партизаны нарушили логистику ВС РФ (фото)

Железнодорожные пути под Дебальцево использовались для логистики Вооруженных сил Российской Федерации, которые получали топливо, боеприпасы и технику на одно из горячих направлений. Благодаря действиям партизан притормозилось восстание российского войска.

Related video

В Донецкой области в районе оккупированного Дебальцево украинские партизаны "внесли коррективы" в снабжение россиян. Они нарушили логистику ВС РФ на одном из участков. Об этом сообщили участники подпольного движения "Атеш" в своем телеграмм-канале.

"Агенты нашего движения провели еще одну диверсию возле Дебальцево в Донецкой области. В результате была нарушена логистика и задержаны поставки оккупационных войск на Донецком направлении", — говорится в сообщении.

В результате диверсии был сожжен релейный шкаф на железной дороге.

Операции Атеш — партизаны нарушили логистику РФ возле Дебальцево Операции Атеш — подполье подожгло релейный шкаф

Украинские партизаны рассказали, что специально выбрали данную точку для атаки, поскольку по этому маршруту регулярно проходят склады с топливом, боеприпасами и техникой. Задержки в снабжении россиян на этом участке непосредственно влияют на снижение боеспособности ВС РФ на приоритетном для оккупантов направлении.

Партизаны пообещали и дальше систематически наносить удары по логистике в тылу врага и снижать его возможности на фронте.

Операции Атеш — детали

Напомним, что 24 августа агенты движения "Атеш" уничтожили объект на железнодорожном пути возле города Черкеск в Караево-Черкесской Республике России, которую враг использует для военных целей. Один из агентов путем поджога уничтожил трансформаторный шкаф на железнодорожном пути вблизи города, из-за чего объект удалось вывести из строя.

19 августа руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко сообщал, что бойцы СОУ взорвали поезд с цистернами под Токмаком, в результате чего были разрушены железнодорожные пути. Их ВС РФ используют для снабжения на фронт.