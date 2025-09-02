Обрали "спеціальну" точку: під Дебальцевим партизани порушили логістику ЗС РФ (фото)

Залізничні шляхи під Дебальцевим використовувались для логістики Збройних сил Російської Федерації, які отримували паливо, боєприпаси та техніку на один із гарячих напрямків. Завдяки діям партизанів пригальмувалось постання російського війська.

Related video

На Донеччині в районі окупованого Дебальцевого українські партизани "внесли корективи" у постачання росіян. Вони порушили логістику ЗС РФ на одній з ділянок. Про це повідомили учасники підпільного руху "Атеш" у своєму телеграм-каналі.

"Агенти нашого руху провели ще одну диверсію біля Дебальцевого на Донеччині. В результаті було порушено логістику та затримано постачання окупаційних військ на Донецькому напрямку", — йдеться в повідомленні.

Внаслідок диверсії було спалено релейну шафу на залізниці.

Операції Атеш - партизани порушили логістику РФ біля Дебальцевого Операції Атеш - підпілля підпалило релейну шафу

Українські партизани розповіли, що спеціально вибрали дану точку для атаки, оскільки цим маршрутом регулярно проходять склади з паливом, боєприпасами та технікою. Затримки у постачанні росіян на цій ділянці безпосередньо впливають на зниження боєздатності ЗС РФ на пріоритетному для окупантів напрямку.

Партизани пообіцяли й далі систематично завдавати ударів по логістиці в тилу ворога та знижувати його можливості на фронті.

Операції Атеш — деталі

Нагадаємо, що 24 серпня агенти руху "Атеш" знищили об'єкт на залізничному шляху біля міста Черкеськ у Караєво-Черкеській Республіці Росії, яку ворог використовує для військових цілей. Один з агентів шляхом підпалу знищив трансформаторну шафу на залізничному шляху поблизу міста, через що об'єкт вдалося вивести з ладу.

19 серпня керівник Центру Вивчення окупації Петро Андрющенко повідомляв, що бійці СОУ підірвали потяг з цистернами під Токмаком, внаслідок чого було зруйновано залізничні шляхи. Їх ЗС РФ використовують для постачання на фронт.