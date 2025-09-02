РФ атакует Украину "Шахедами" и накапливает войска: Зеленский пригрозил ответом (видео)

Россия отвергает призывы прекратить войну в Украине и запускает десятки ударных дронов. ВСУ ответят асимметрично, чтобы Москва ощутила последствия своей наглости, заявил глава государства.

Российские войска стали чаще ​​атаковать Украину беспилотниками — пуски фиксируются утром, днем и вечером. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении.

Киев продолжит работать с партнерами по оказанию давления на Москву

В ночь на 2 сентября оккупанты запустили 150 дронов, утром — еще более пятидесяти, а вечером — еще десятки. Большинство из них — "Шахеды", заметил он.

"Фактически группы российских дронов в нашем небе — аккомпанемент российским заявлениям из Китая. Откровенное пренебрежение России ко всему, что мир делает ради прекращения войны", — продолжил Зеленский.

Российская сторона отрицает призывы президента США Дональда Трампа об организации встреч лидеров для завершения войны. Президент РФ Владимир Путин в Китае "продолжал" рассказывать басни о том, что он не виноват в развязывании большой войны в Украине.

"Как будто его кто-то всегда "принуждает" воевать, убивать, загонять детей в укрытие, посылать тысячи людей на штурмы наших позиций. Сейчас мы видим очередные накопления российских сил на некоторых участках фронта. Вот только к миру он никак принуждаться не хочет", — подчеркнул украинский президент

Россия продолжает наносить удары, Украина будет отвечать на них, в том числе асимметрично. Киев продолжит работать с партнерами по оказанию давления на Москву, пока не будет достаточно сильных потерь для нее, заключил он.

Напомним, вечером 2 сентября ВС РФ запустили по Украине "Шахеды" с нескольких направлений. Также возможен вылет стратегических бомбардировщиков для ударов ракетами.

Ранее стали известны характеристики украинской ракеты-дрона "Паляница". По скорости полета она сопоставима с российскими крылатыми ракетами Х-101.