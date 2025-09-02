РФ атакує Україну "Шахедами" і накопичує війська: Зеленський пригрозив відповіддю (відео)

Росія відкидає заклики припинити війну в Україні і запускає десятки ударних дронів. ЗСУ дадуть відповідь асиметрично, щоб Москва відчула наслідки свого нахабства, заявив глава держави.

Related video

Російські війська стали частіше атакувати Україну безпілотниками — пуски фіксують уранці, вдень і ввечері. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні.

Київ продовжить працювати з партнерами щодо чинення тиску на Москву

У ніч на 2 вересня окупанти запустили 150 дронів, вранці — ще понад п'ятдесят, а ввечері — ще десятки. Більшість із них — "Шахеди", зауважив він.

"Фактично групи російських дронів у нашому небі — акомпанемент російським заявам із Китаю. Відверта зневага Росії до всього, що світ робить заради припинення війни", — продовжив Зеленський.

Російська сторона заперечує заклики президента США Дональда Трампа про організацію зустрічей лідерів для завершення війни. Президент РФ Володимир Путін у Китаї "продовжував" розповідати байки про те, що він не винен у розв'язанні великої війни в Україні.

"Наче його хтось завжди "примушує" воювати, вбивати, заганяти дітей в укриття, посилати тисячі людей на штурми наших позицій. Зараз ми бачимо чергові накопичення російських сил на деяких ділянках фронту. Ось тільки до миру він ніяк примушуватися не хоче", — підкреслив український президент

Росія продовжує завдавати ударів, Україна відповідатиме на них, зокрема асиметрично. Київ продовжить працювати з партнерами щодо чинення тиску на Москву, поки не буде достатньо сильних втрат для неї, підсумував він.

Нагадаємо, увечері 2 вересня ЗС РФ запустили по Україні "Шахеди" з кількох напрямків. Також можливий виліт стратегічних бомбардувальників для ударів ракетами.

Раніше стали відомі характеристики української ракети-дрона "Паляниця". За швидкістю польоту вона порівнянна з російськими крилатими ракетами Х-101.